Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 18 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este miércoles 18 de Noviembre para Quinto y Sexto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este miércoles.

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este miércoles, en la materia de Lenguaje aprenderás a ordenar párrafos con coherencia, usando nexos, mayúscula inicial, ortografía y puntuación, para elaborar textos expositivos.

Continuaremos con los textos expositivos, aprenderemos sobre su contenido, específicamente en la coherencia y el uso de los nexos. Ya hemos visto algo de los nexos en clases pasadas.

¿Qué hacemos?

Recuerdas que te conté que me encanta el libro El Principito y mencioné una frase muy bella: “Todas las personas grandes fueron niños antes”.

Así no es la frase exactamente, es parecida, la original es: “Todas las personas grandes han sido niños antes”. Recordemos que al citar textualmente tenemos que decir la frase tal como la dijo el autor o autora.

Me puse a buscar un libro de lecturas que me regaló una tía hace algunos años, era de ella, me lo dio porque ahí vienen algunos fragmentos de la novela El Principito, pero cuando lo encontré, me llevé una gran sorpresa, se rompieron las páginas y el fragmento que quería compartirles viene en trozos, es muy bello y me encantaría que todos puedan leerlo.

Vamos a reconstruir el texto para que lo podamos leer.

Aunque éste no es un texto expositivo sino literario, también nos sirve para tratar el tema de hoy que es la coherencia y el uso de los nexos, y después poderlo aplicar para cualquier tipo de texto que trabajemos.

Vamos a leer el primer fragmento que tenemos aquí. “Consecuentemente había semillas de hierbas buenas y...”. ¿Así comenzará el texto?

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia de Artes aprenderás a participar en la presentación de la pieza teatral seleccionada, frente a público. Seguirás explorando y aprendiendo con los personajes en el teatro.

¿Qué hacemos?

¿Sabes para qué sirven las “llamadas” en una función de teatro? En cada función se realizan tres llamadas:

La primera es un anuncio a los espectadores para que estén atentos y vayan entrando a la sala y acomodándose.

para que estén atentos y vayan entrando a la sala y acomodándose. La segunda es el momento en que el espectador se prepara sin moverse de su butaca , y se dispone a ver el espectáculo .

, y se dispone a ver el . La tercera es la definitiva: los celulares deben estar en silencio, las luces de la sala se apagan, se abre el telón ¡Y la función comienza!

Las personas que realizan el montaje en la segunda llamada ya deben estar en sus posiciones para cuando inicie la función.

Los actores con anticipación deben tener listo su vestuario, maquillaje y todo lo necesario para su participación en la obra.

