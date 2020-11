Rafael Ochoa participaría en elecciones para dirigir el SNTE bajo estas condiciones

Desde el pasado mes de febrero en su gira a nivel nacional, el profesor Rafael Ochoa Guzmán confirmó su interés por participar en la elección Nacional de la nueva dirigencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), bajo las reglas de libertad y democracia sindical que ha señalado el Presidente de la República.

Nueve meses después, mantiene esta postura, así lo ha confirmado el profesor durante una entrevista para "Noticias de la Noche” con Salvador García Soto a través de la señal de El Heraldo Televisión.

Por su parte, el conductor de El Heraldo Media Group recordó que uno de los pendientes de la reforma laboral en este sexenio es la democracia laboral para los sindicatos, y en este sentido, el SNTE tiene un gran descontento por que no se ha ejercido la democracia para ellos.

Rafael Ochoa ha asegurado que el descontento parte de que no se ha cumplido con los ordenamientos que establece la norma estatutaria de cada organización y con los compromisos que fueron establecidos por AMLO.

Se hizo esta reforma laboral y para el SNTE concluyó la fecha límite en enero de 2020; sin embargo, es noviembre y aún no se ha convocado una elección para dar a un dirigente", aseveró.

En este sentido, aseguró que no hay nadie que le obligue a la actual administración a cumplir con la ley, pero destacó que es importante cumplirla debido a que hay mucha molestia en los trabajadores de base.

Yo he tenido la oportunidad de recorrer el país y me he llegado a parar en las oficinas en las secciones sindicales y están vacías, sucias y abandonadas; en este sentido, a la actual dirigencia le falta legalidad para que se solucione este problema", enfatizó.