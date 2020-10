Funcionario de Tampico amedrenta a artesana y golpea a ciudadano: VIDEO

Un video en el que se ve a un funcionario del municipio de Tampico en el momento en que golpea a un ciudadano se volvió viral en las redes sociales, en donde compartieron la grabación para denunciar el abuso de autoridad de parte del funcionario público.

Los usuarios identificaron al hombre como Jose Vélez Cicero, Jefe de Inspectores de la Vía Pública en el municipio de Tampico, quien en el video aparece discutiendo con una artesana a quien le da indicaciones para que reubique su local de prendas.

El hombre intimida a la artesana

En el video Jose Vélez Cicero le explica a una artesana que debe reinstalarse en otro lugar, ya que se va a ocupar el espacio en donde ella permanece instalada:

“Los artesanos vienen de allá, de Juárez, hacia acá, y aquí ya se dejó un espacio. Los voy a quitar para acá. No, usted se puso aquí, yo no la puse aquí, yo el puesto no lo puse aquí. Aquí los pusieron otros muchachos, ellos, otros muchachos”, se escucha decirle en el video el funcionario a la mujer.

En el video las palabras de la artesana no se perciben con total claridad, pero enseguida que le responde al Jefe de Inspectores de la Vía Pública, el funcionario replica:

“Bueno, yo le voy a decir una cosa, me voy a arreglar más rápido con usted. Mañana va a amanecer este puesto allá, si lo mueve, se lo quito de aquí,” la amenaza. El hombre da media vuelta y se aleja, sin embargo, en el momento en que se percata que está siento grabado con un celular, se detiene y golpea al hombre que lo graba.

La grabación fue compartida por los afectados en las redes sociales, con el objetivo de evidenciar el acoso de los servidores públicos a los vendedores, así como el uso de la violencia en su contra.