"Es absolutamente estadístico": Abundis sobre encuesta de la presidencia de Morena

Luego de que la casa encuestadora de Parametría S.A. de C.V. junto con otras encuestadores realizaran la elección de la presidencia de Morena, Francisco Abundis señaló que lo que se observa es un proceso donde no se tenía claro qué pasaría, en donde se tenía que hacer una segunda encuesta porque no había forma de desempatar, por lo que esta fue más indicativa y clara de lo que pasaba, pero la primera encuesta no había un ganador claro.

"Es un tema absolutamente estadístico", señaló Abundis

El director asociado de Parametría S.A. de C.V. dijo que si hubiera querido desempatar las elecciones no habría forma, ya que había margen de error, intervalos de confianza, en términos estadísticos, además, señaló que cuando se habla de una encuesta, no se puede dar un ganador claro porque se habla de una muestra.

Explicó que un voto es un total de la población y una encuesta es una muestra, en el que una persona te pregunta y eres una parte de un gran número de personas, y esa fue una primera confusión que hubo.

La segunda confusión que existió, dijo Abundis, fue la de si el nivel de conocimiento se predeterminada como la preferencia en el que hubo confusión, ya que, el hecho de que Porfirio Muñoz Ledo. haya estado 13% arriba de conocimiento, no significaba que fuera el más preferido.

¿Cómo seleccionar a las personas?

El tambien candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Connecticut señaló que el Tribunal Federal Electoral les pidió que entrevistaran a quien se declare o autodescribe como morenista, simpatizante, etc., siendo ellos los que se pudieron entrevistar,

Señaló que se estuvieron tocando 25 mil puertas de todo el país, y de eso se derivó a 4 mil entrevistas, sobre este ejercicio, misma aue señaló que era de gran magnitud.

