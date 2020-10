CDMX no tendrá multas ni toques de queda, asegura la jefa de Gobierno

En el manejo de la emergencia sanitaria por Covid-19 están descartadas medidas punitivas para que los ciudadanos cumplan con las distintas medidas.

Así lo reiteró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no van a imitar a los países europeos, los cuales han implementado este tipo de estrategias para contener el número de contagios.

“Evidentemente vemos lo que está ocurriendo en Europa y hay una idea de que debemos hacer exactamente lo mismo en este momento en la Ciudad o en el país.

"No no vamos a llegar a multar a las personas, no vamos a llegar a hacer toques de queda esto está descartado completamente en la Ciudad de México”, afirmó en videoconferencia con los medios de comunicación.

Reconoció que las hospitalizaciones en la capital van en ascenso, pero tiene que esperar para ver si implementan restricciones.

Por: Carlos Navarro