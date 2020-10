Aumenta la ocupación hospitalaria en Jalisco; mandatario busca ajustar estrategia

Con casi tres puntos y medio porcentuales, la ocupación hospitalaria en Jalisco se incrementó en menos de una semana, es decir, pasó de 20 a 23.5 por ciento lo cual implica la necesidad de hacer un reajuste en la estrategia sanitaria para afrontar el COVID-19 en la entidad.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco dijo que todos los días se hace una evaluación de la estrategia y ante este aumento, se convocó a una reunión de trabajo con los integrantes de la Mesa de Salud para ajustar la estrategia, incluido el Botón de emergencia, aunque adelantó que no se trataría de regresar al confinamiento sino más bien de establecer un horario restringido para las actividades, principalmente nocturnas en bares o restaurantes.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ya estableció un criterio que nos parece importante y relevante, en el sentido de que no es a través de las medidas de confinamiento otra vez que vamos a poder enfrentar la siguiente ola de contagios; es un replanteamiento que se está analizando a escala global y que Jalisco tiene que ir tomando medidas y como lo hemos hecho siempre tratando de anticiparnos a lo que pudiera ser y tratando de anticiparnos a una segunda ola de contagios porque si estamos viendo que está sucediendo en otros estados del país, así lo dice el subsecretario de salud… y ante ese escenario vamos a ajustar la estrategia y eso implicará una renovación de criterios”.

En Jalisco no hay un rebrote, pero Alfaro refirió que se han tenido cinco días consecutivos con incrementos leves en la hospitalización y explicó que en la mayoría de los contagios actuales son asintomáticos en jóvenes, por lo que insistió que se debe buscar estrategias que no repercutan en otras áreas como la económica porque redundaría en otros frentes que no soportarían volver a parar actividades indefinidamente, por lo que se plantearía un periodo de 14 días en los ajustes de horarios.

Destacó que los giros comerciales como bares y restaurantes han retomado las medidas sanitarias con mayor rigurosidad lo cual, se espera que sirva para evitar que se mantengan actividades de recreación que no son prioridad en estos momentos.

Por: Mayeli Mariscal