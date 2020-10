Si continúan en aumento de casos de COVID-19, se aplicará botón de emergencia en Jalisco: Alfaro Ramírez

Los contagios de Covid-19 siguen a la alza en Jalisco y se vuelve al riesgo de aplicar el botón de emergencia, esto debido a que los jaliscienses comenzaron a bajar las medidas de prevención, esto debido a que el mayor número de contagios de COVID-19 se ha incrementado entre los jóvenes quienes relajaron las medidas de prevención con la reactivación de la vida nocturna, aunque por su edad y condición no requieren de hospitalización, reconoció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

“No es juego, no es broma, si los números siguen a la alza, vamos a estar en el riesgo y en la necesidad de aplicar lo que hemos denominado el ‘Botón de emergencia’ y vamos a tener que volver a parar porque el esfuerzo que hemos realizado y que ha dado buenos resultados, puede venirse para abajo si la gente no entiende que estamos todavía en una situación crítica, que hasta que no haya una vacuna, vamos a tener que aprender a convivir con el riesgo”.

Reconoció que como autoridad y entendiendo el cansancio de la gente y la necesidad de salir y reactivar la vida normal, también han relajado las medidas y dijo que es momento de hacer un alto en el camino y por eso, insistió, que no debe descuidarse la población o relajar las medidas sanitarias de cuidado y responsabilidad individual.

Promueven Mes de la Salud

En esta semana, el mandatario ha realizado una gira al interior del Estado y se ha percatado que los jaliscienses han relajado el uso de cubrebocas, lo cual dijo, es lamentable y lo planteará en la reunión del próximo lunes ante los expertos que conforman la Mes de Salud, a fin de poder establecer acciones que recuerden su importancia.

“Van a ser días importantes, espero que cada quien haga su parte, les pido por favor que particularmente el uso de cubrebocas, lo reforcemos en los municipios, necesitamos volver a hacer otra campaña, otro ejercicio de concientización, necesitamos su apoyo para que la gente vuelva a entender que el uso de esto –el cubrebocas- es la diferencia entre la vida y la muerte”.

Aunque dijo que todavía no hay necesidad de parar actividades por completo, pidió a las autoridades municipales realizar operativos especialmente en los lugares de recreación nocturna a donde acuden los jóvenes para que se apliquen con disciplina los protocolos de seguridad e higiene.

Por: Mayeli Mariscal

dhfm