Sheinbaum descarta afectaciones por desaparición de fideicomisos y fondos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó afectaciones por la desaparición de fideicomisos y fondos, que pretenden llevar a cabo los diputados federales.

“El tema es más bien cómo se distribuyen los recursos y bajo qué instrumentos y si van a acabar esos recursos o no, esos recursos no se acaban, lo que se acaba es una forma opaca en la que se distribuían los recursos.

“Esa es mi opinión y creo que los detalles de cómo funcionaban ciertos fideicomisos que se apoyaban de una u otra manera tiene que plantearse con el secretario de Hacienda, de tal manera que no haya impactos particularmente a las áreas de ciencia, académicas, etcétera que están a discusión o las artísticas”, dijo en conferencia de prensa.

Hace unos días, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública avaló el dictamen para desaparecer 109 fideicomisos y fondos públicos, con lo que se espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público maneje alrededor de 98 mil millones de pesos.

Entre los fondos que desaparecen está el Metropolitano, que afectaría a la Ciudad de México.

Ante ello, Claudia Sheinbaum dijo que Jalisco fue una de las entidades que mayormente se vieron beneficiadas por esta bolsa.

“Se mantienen los proyectos prioritarios; nosotros tenemos una reunión mensualmente con el Presidente y el gobernador del Estado de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para darle seguimiento a los proyectos metropolitanos, unos que tienen que ver con el Aeropuerto de Santa Lucía, otros que son el Tren Interurbano, la Línea 12 del Metro, que aunque no llega al Estado de México está en la conexión con el interurbano, varias vialidades que estamos haciendo de manera conjunta, además de otras acciones que ya tenía el Estado de México, como por ejemplo, la carretera de Siervo de la Nación, que entra a la ciudad.

“Hay muchas obras metropolitanas que de todas maneras tienen un financiamiento muy, muy importante del Gobierno de México; entonces, el que ya no haya un fideicomiso, no quiere decir que no se van a seguir apoyando todos estos proyectos. Tenemos otro proyecto muy importante que hemos anunciado, que es el CETRAM de Indios Verdes, que se está revisando hoy el proyecto ejecutivo para poder incorporarlo; entonces son varios proyectos metropolitanos que siguen adelante”, explicó.

Es un tema para mayor transparencia

Al ser cuestionada si la Ciudad de México pierde con este ajuste a los recursos federales, respondió que lo primero que hay que entender es la situación económica que vive el mundo entero.

“El tema de los fideicomisos, como se ha explicado varias veces, y así lo entendemos nosotros, pues es un tema para mayor transparencia de los recursos, pero eso no significa quitar recursos a muchas áreas.

“Es muchísimo recurso que se está recibiendo por parte del Gobierno de México para estas obras metropolitanas, sin contar otras que en su momento se anunciarán del tren o de las distintas formas de movilidad que van a llegar a Santa Lucía”, dijo.

Detalló que en el Tren Interurbano, la parte que corresponde a la Ciudad de México, son cerca de 9 mil millones de pesos; la Línea 12 del Metro requiere alrededor de 5 mil millones de pesos de financiamiento; el CETRAM de Indios Verdes son alrededor de 500 millones de pesos adicionales.

Esta maniobra presupuestal aún no se aprueba en el Congreso federal.

