Polevnsky descarta alianza en presidencia de Morena y acusa a Ramírez Cuellar de afectar su imagen

Como parte de su visita a los militantes de Morena en la entidad y en el marco del inicio de la encuesta con la que pretenden elegir al presidente de este instituto político, una de las aspirantes a este cargo, Yeidckol Polevnsky dijo que espera que la población participe en este ejercicio a través de la encuesta y también explicó algunos señalamientos que le han hecho respecto a desvíos de fondos para la compra de inmuebles, incluido el que se utilizaría como sede estatal en Jalisco.

Al respecto, acusó a Alfonso Ramírez Cuellar de no realizar la auditoria en las finanzas del partido que presuntamente la deslindarían del desvío de fondos del que se le acusa porque no era la responsable de los recursos, e incluso destacó que las intenciones de ser el candidato presidencial para el 2024 lo han llevado a acusarla indebidamente.

“El estatuto de Morena, y yo creo que él (Ramírez Cuellar) no conoce los estatutos de Morena y todavía no los conoce… el presidente de Morena solo tiene facultades de dirección política y representación jurídica y convocar a los congresos el Secretario general, solo es convocar a los comités ejecutivos y darle seguimiento y cubrir la falta del presidente, los temas de finanzas solo están en manos de los secretario de Finanzas, entonces él lo hizo con mucha perversidad sabiendo que venía una encuesta tratando de afectar mi nombre, mi imagen.

“Lo que es muy claro es que él no solamente quiere quedarse en la Presidencia de Morena, él está echándole el ojo al 2024 y dicen se vale soñar; pero lo que él está tratando y pensando es que estando en Morena se puede promocionar para él ser candidato presidencia para el 2024, lo cual me confirmaron y me parece una locura”.

Dijo que ante las demandas que ha interpuesto en su contra, ella se ha presentado a la Fiscalía a fin de ponerse a disposición para atender a la autoridad en caso de tener que enfrentar algún cargo de tipo penal o mercantil, sin que hasta ahora se

“Yo no he contemplado el tema de las alianzas, somos cinco candidatos a la presidencia, dos hombres y tres mujeres, y esta encuesta empieza hoy, termina el día 08 y no, no ha sido algo que yo he considerado”, respondió ante el cuestionamiento de aliarse con alguno de los otros candidatos a la presidencia de esta institución política.

Por: Mayeli Mariscal

