Mario Delgado en Durango exige a Morena a que deje de promover impugnaciones a la consulta

En su visita proselitista Mario Delgado fue acompañado por el senador José Ramón Enríquez y la Senadora Margarita Valdez, quienes escucharon el mensaje a los medios de comunicación donde exigió a la dirigencia actual de Morena dejar de seguir promoviendo impugnaciones a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.

El funcionario dijo que éste es el método donde se escuchará a todos los mexicanos ya que Morena no es de nadie sino del pueblo y si se quiere revivir lo que sucedió en el 2018 se tiene que trabajar en unidad y no como lo están haciendo ahora.

Dijo que de llegar a ser el líder del partido le dará continuidad al proyecto de transformación de la 4T de Andrés Manuel Lopez Obrador, por lo que mujeres tendrán el 50 por ciento de las candidaturas, todos los aspirantes a puestos de elección deberán jurar sus ideales y principios. Todo esto, comentó, a fin de generar una conducta de regeneración nacional y para que no se robe, no se mienta y no se defraude al Estado, ni a los habitantes del país.

[nota_relacionada id=1269317]

Continuará con lo iniciado por el presidente

[caption id="attachment_1253017" align="aligncenter" width="1200"] Rechazó que esté utilizando recursos públicos para promocionarse Foto: Cuartoscuro[/caption]

Los jóvenes, los migrantes, los ciudadanos de las comunidades de la diversidad sexual como los indígenas tendrán cabida para lograr la gran transformación de México que inició Obrador y que hay que continuar dijo.

Refiriéndose a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que el partido requiere una presidencia itinerante que esté en contacto con el pueblo, a quien llamó dueño del partido, y no una que decida desde un sillón en una gran biblioteca.

Señaló además que el periódico Regeneración estará de regreso ya que es no sólo un medio de información sino una manera de promover los valores del partido.

[nota_relacionada id=1269390]

Por: J. Ignacio Mendívil B.

alg