Crecí como hija de una generación del 68 que luchó: Sheinbaum

Hoy se conmemoran 52 años de la masacre estudiantil llevada a cabo el 2 de octubre de 1968. Las autoridades de la Ciudad de México toman desde muy temprano la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

La plancha aún no está iluminada por los rayos del sol, está bajo la sombra, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros de su equipo de trabajo e integrantes del Comité del 68, rinde un homenaje a los caídos.

Enfundada en prendas oscuras, la mandataria capitalina rememoró su relación con el movimiento estudiantil, pero antes hizo un reclamo.

"Pedí hace un momento que se retiraran las rejas, nosotros no necesitamos rejas para separarnos de nadie y menos hoy, que lo que conmemoramos, lo que recordamos, lo que no se nos puede olvidar es un gobierno autoritario, que en vez de abrir las puertas para el diálogo tomó la decisión de reprimir y masacrar estudiantes en 1968 que luchaban por la libertad y por la democracia, por eso hoy 2 de octubre decimos y seguimos diciendo: “2 de octubre no se olvida".