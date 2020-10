Baja 18 por ciento costo de insumos para emergencias

En 2019 se redujo 18 por ciento el costo de insumos básicos para la atención de emergencias en materia de Protección Civil, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

“Se compraron insumos básicos para la atención a emergencias al menor costo promedio en los últimos 13 años, en promedio, este costo fue 18 por ciento inferior al promedio más alto que se registró en 2007”, detalló al encabezar la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Protección Civil 2020.

Al inaugurar también las nuevas instalaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el funcionario destacó que en los dos años de la actual administración, se ha consolidado el avance en la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos como un instrumento para la toma de decisiones.

En estos dos años, detalló, se incorporaron 4 mil 234 nuevas capas de información al atlas, con lo que ya suman 10 mil 534.

“Hemos consolidado lo que se venía haciendo, no llegamos a hacer borrón y cuenta nueva, aquí estaban de manera extraordinaria las cosas, me refiero particularmente a las instituciones que prestan un servicio técnico en el ámbito de la Protección Civil, me refiero también al recurso humano, en estos dos años ha habido una atención responsable y apegada a norma de las declaratorias de emergencias con dictaminación oportuna de las solicitudes”, enfatizó.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, destacó que, ante la realidad por la pandemia, los desastres naturales y otros fenómenos, el país tiene la necesidad de construir un nuevo modelo nacional de gestión de riesgos que esté libre de la sospecha de corrupción.

El premio en el campo de Prevención se entregó al Servicio Sismológico Nacional y en el rubro de Ayuda al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por su labor humanitaria durante la pandemia

Por: Diana Martínez