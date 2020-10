Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 12 de octubre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 12 de octubre para primer y segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

Aprendizaje esperado: Identifica las emociones que lo hacen sentir bien.

Énfasis: Reconoce situaciones que puede propiciar para generar emociones que lo acercan al bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las emociones que te hacen sentir bien.

Reconocerás situaciones que puedes propiciar para generar emociones que te acercan al bienestar.

La sesión anterior aprendiste a identificar las herramientas que existen para poder autorregularte. Esto significa que existen acciones que puedes hacer para que tus emociones te ayuden a estar bien.

Como la del bote de la calma, ¿practicaste con alguna o varias de esas fórmulas? ¿Cuál te funcionó mejor?

En esta sesión reconocerás esas acciones o conductas que te hacen sentir bien. ¿Has pensado en lo que te hace sentir bien? Tal vez bailar o cantar.

Recuerda que lo que hace sentir bien a algunas personas, puede no funcionar para otras, por eso es importante que pongas atención a tus sensaciones -lo que tu cuerpo te dice- y tus emociones. Iras aprendiendo a nombrar lo que sientes y a trabajar con eso para estar mejor.

¿Qué hacemos?

Cada persona encuentra actividades que le hacen sentir bien. Puede ser cocinar, dibujar o cuidar las plantas. Hay quienes viven en el campo y se sienten bien saliendo con los animales al monte. También los deportes son una buena opción.

Observa el siguiente video, y pon atención a la historia de Diego:

DXT: Basquetbol con Diego

Cómo pudiste observar el deporte es una excelente sugerencia para sentirte bien física y emocionalmente, aprendes cosas que ayudan a que tengas una convivencia más armoniosa, cómo dice Diego, debes de “practicar el deporte que más te gusta”.

Puedes aplicarlo a muchas cosas, hacer las actividades que te gustan, que te ayuden a superar retos, que te permitan convivir alegremente con otras personas.

Existen emociones que te hacen sentir cosas positivas como la alegría. Pero también están las que te provocan sentimientos negativos, cómo el enojo o el miedo.

Te invito a leer el siguiente cuento y que descubras cómo identificar las emociones en tu cuerpo y saber cuáles de ellas necesitas para estar bien.

Cuento: “Así es mi casita”

LUCÍA: Mi cuerpo es una casa.

MARTÍN: ¿Una casa? ¿Con ventanas, techo y paredes?

LUCÍA: ¡Sí! Una casa en la que a veces las cosas pueden estar en desorden y no sabes por dónde empezar a ordenarlas. Otras veces, más que cosas, la casa está llena de ruidos; también hay veces que está llena de risas, de sonrisas, de colores; algunas veces hace demasiado calor o mucho mucho frío; también hay días que mi casa se siente vacía o demasiado llena. ¿Quieres conocerla? ¡Te invito!

MARTÍN: ¡Sí quiero!

LUCÍA: A veces, cuando estoy en este cuarto, siento miedo porque escucho ruidos afuera. Tengo la seguridad de que es alguien o algo que viene por mí para alejarme de mi casa, de mi familia. La habitación tiembla y se llena de niebla, no veo bien lo que ocurre pero estoy alerta. Me acerco a la ventana y ¡Zas! Es un perro husmeando en la bolsa de basura.

MARTÍN: ¿En la bolsa de basura? guaaac ¡qué asco! Esas bolsas huelen horrible. Mi cuerpo lo sabe porque a mí me toca sacar la basura, mi cuerpo, o sea mi casa, trata de cerrar las puertas de la nariz y de la boca y de los ojos para no sentir nada. Camino rápidamente y la dejó en su lugar, tapada para que no huela más. Mi casa es agradable de nuevo.

LUCÍA: ¿O sea que tú cuerpo también es una casa?

MARTÍN: Parece que sí.

LUCÍA: A donde no quisiera invitarte es a la habitación del enojo. En esos momentos, prefiero no ver a nadie porque todo me sale mal, grito y discuto con quienes no están de acuerdo conmigo y digo cosas horribles. Siento mucho calor en el pecho y presión en la cabeza. Como si mi casa fuera una olla hirviendo y ese calor pudiera quemarlo todo. La casa se llena de humo y no puedo ver ni las flores, ni las plantas, ni las risas.

MARTÍN: Ay, me ha pasado casi igual. No soporto a nadie y mucho menos a mí. Quiero que todo el mundo esté fuera de mi casa y cuando digo todo el mundo es TO-DO EL MUN-DO.

MARTÍN: Creo que una de las peores cosas que pasan dentro de mi casa, es cuando me enojo con mis amigas y amigos: la habitación de la tristeza. Mi corazón se hace como una pasita, apachurrado y arrugado. Dentro de mi pecho se hace un mar y no quiero hacer nada más que dejar que el mar se me salga por los ojos. Ocupa mucho espacio y ¡me aprieta tanto! No tengo a dónde ir porque el agua está por dentro y lo inunda todo. Lloro y lloro y lloro hasta que el mar se calma.

LUCÍA: Me pasa igual y me da tranquilidad saber que no soy la única. Aunque no me gusta saber que tú te sientes así. ¿Sabes qué hago yo? Ahora ya sé que, si pienso en cosas bonitas o me pongo a regar mis plantas, el agua se apacigua y corre despacio hasta que puedo volver a la calma. Entonces en mi casa, sale el sol y crecen plantas y flores como si fuera primavera ¡Me lleno de esperanza!

LUCÍA: Hay días que despierto en mi casa, que es mi cuerpo, con muchas muchas preguntas en la cabeza. Esos días la curiosidad es tanta, que siento como si estuviera viendo mi casa por primera vez. Eso pasa cuando algo me sorprende.

MARTÍN: A mí también me pasa. Un día me desperté con un pájaro rojo en mi ventana que no dejaba de taladrar, taca-taca-taca. No me molestaba, me sorprendió porque nunca había visto un pájaro que hiciera ta-ca ta-ca ta-ca. Pregunté por todos lados y me dijeron que era un pájaro carpintero. Pregunté si podía construirme una silla, pero me dijeron que no. Ni modo.

LUCÍA: Ven a este otro cuarto. Cuando estoy alegre mi casa parece más bonita que nunca y todo lo que está en ella me parece maravilloso. Las plantas que habitan en la habitación del alma, parecieran florecer una por una regalándome su aroma y yo sonrío sólo por poder vivir aquí, en esta casa que es mi cuerpo, porque desde aquí, todo parece bonito y agradable, quiero estar con la gente y reír. Compartirles las flores de mi casa.

MARTÍN: Cuando estés en ese cuarto ¿me puedes invitar? A mí me encantan las flores, sobre todo las gardenias porque huelen muy rico y otras, que se parecen a esas, que se llaman huele de noche porque sólo huelen de noche.

LUCÍA: Sí, te invito y las regamos juntos.

MARTÍN: Entonces nuestros cuerpos son casas y laberintos y jardines donde viven muchas emociones juntas, ¿no?

LUCÍA: Sí, cada habitación es una de esas emociones, pero también podemos cambiar de habitación si buscamos eso que nos hace sentir bien. Como

MARTÍN: cantar…

LUCÍA: bailar...

MARTÍN: leer...

LUCÍA: dibujar...

MARTÍN: Mañana, si quieres, yo te invito a mi casa.

LUCÍA: ¡Sí quiero!