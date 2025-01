“La Diabla” rompe el silencio, la mujer que habrían confundido cuando acribillaron al pastor

Zaida Andrea Sánchez Polanco quien fue identificada como “La Diabla”, fue señalada de ser el blanco por la que los presuntos sicarios del clan del Golfo iban aquel domingo 29 de diciembre y que terminó con el homicidio del pastor Marlon Lora y su familia en un restaurante.

Cuando Marlon Lora y su esposa Yurlay Rincón así como sus hijos Ángela Lora y Santiago Lora terminaron la misa y acudieron al restaurante, fueron seguidos por los pistoleros a bordo de una motocicleta hasta que llegaron al restaurante Sorbetes y Jugos, donde supuestamente estaba Zaida Sánchez.

“La Diabla” estaba vinculada como la pareja de un presunto líder del narcotráfico llamado Alexander González Pérez, conocido con el alias “El Calvo”, quien dos días antes de que la familia religiosa fuera acribillada a plena luz del día, también fue asesinado cuyo cuerpo se localizó cerca del río Magdalena en el municipio de El Banco en Colombia.

Zaida Andrea Sánchez Polanco era estudiante de la carrera de Derecho y cursaba el quinto semestre, y tras difundirse la hipótesis sobre el crimen contra la familia Lora, ahora la mujer teme por su vida, señaló al romper el silencio citada por El Tiempo.

“La Diabla” es reconocida como una de las prestamistas en la zona de Aguachica y tras el homicidio de su expareja “El Calvo” y la posible confusión entre ella con Ángela Lora, las autoridades comenzaron a indagar si hay relación entre ambos casos; no obstante, Sánchez Polanco afirmó:

“Temo por mi vida y la de mi familia. Me están tratando de involucrar en algo en que no tengo nada que ver”: Zaida Andrea Sánchez Polanco.

Asimismo, “La Diabla” aseveró que lo que buscan con ella es usarla como una cortina de humo “y quieren involucrar a inocentes para tapar la verdad”, dijo y enfatizó sobre supuesto parecido con la hija del pastor Lora:

“No me parezco a la hija del pastor. Miren fotos, yo soy peli mona y ella no. No puede existir una confusión de 4 personas”: “La Diabla”.