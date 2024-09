Adolescente de 17 años asesina brutalmente con un cuchillo a su hermanito de 12 años y a sus padres por insólita razón

Un escalofriante suceso ha conmocionado a Italia después de que un joven de 17 años confesara haber asesinado a sus padres y a su hermano menor en un ataque salvaje con cuchillo. El crimen ocurrió apenas horas después de que la familia celebrara el cumpleaños del padre, debido a que se sentía "como un cuerpo extraño".

Según las autoridades, el adolescente, residente de Paderno Dugnano, cerca de Milán, inicialmente trató de culpar a su padre por los asesinatos, pero durante un interrogatorio posterior admitió haber cometido los hechos por completo.

El joven dijo inicialmente que entró en la habitación de su hermano en el segundo piso de la casa familiar y encontró a su padre sentado en una silla con el cuchillo a su lado y los cuerpos de su madre y su hermano al lado, tras lo cual él lo atacó. Pero la policía no quedó convencida con la historia ya que el niño no tenía signos de lucha en su cuerpo y la verdad salió a la luz durante un segundo interrogatorio.

"No hay ninguna razón real por la que los maté"

Los vecinos se sorprendieron debido a que la familia no aparentaba problemas. Foto: Especial

El adolescente reveló a los investigadores que había sentido 'incomodidad' dentro de su familia y que estas emociones habían estallado apenas unas horas después de que la familia celebrara el 51 cumpleaños de Chiarioni.

Con una frialdad que ha dejado a todos atónitos, el joven confesó: "No hay ninguna razón real por la que los maté. Me sentí como un cuerpo extraño en mi familia. Oprimido. Pensé que al matarlos a todos me liberaría de esta incomodidad".

La investigación preliminar apunta a que el joven planificó los asesinatos con anticipación y los ejecutó con una brutalidad inimaginable. Armados con un gran cuchillo de cocina, atacó primero a su hermano menor, infligiéndole múltiples puñaladas. Luego, se dirigió hacia sus padres, quienes también se encontraban en la habitación.

Vecinos, conmocionados por el desenlace de la familia

Las autoridades locales han descrito el escenario del crimen como extremadamente violento y perturbador. Vecinos y conocidos de la familia se han mostrado conmocionados ante lo ocurrido, ya que la familia era percibida como tranquila y sin problemas.

La fiscal de menores de Milán, Sabrina Ditaranto, ha señalado que, aunque el joven ha confesado los hechos, aún no se ha logrado determinar un motivo claro para tan atroz crimen. "Habrá que esperar mucho tiempo antes de explicar tan atroz gesto", afirmó Ditaranto.