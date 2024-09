"Ya me mató": el desgarrador relato de Paola, su esposo policía trató de asesinarla a balazos

Habitantes de Bogotá, en Colombia, se encuentran conmocionados por el intento de feminicidio de una mujer identificada como Paola, quien fue atacada por su ex esposo, un policía local que trató de asesinarla a balazos. El crimen ocurrió la madrugada del pasado lunes 9 de septiembre, cuando la víctima se encontraba en compañía de su actual pareja y fue sorprendida por el uniformado, quien - sin mediar palabra - les disparó a ambos y posteriormente se quitó la vida.

De acuerdo con el relato de la mujer, recopilado por medios locales, ella y su actual pareja estaban en un hotel, cuando su ex esposo entró al cuarto donde se hospedaban y los atacó a tiros. "Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara. Fueron tres impactos en mi cara y uno en el brazo, otro le rozó a mi compañero, a Fernando, la persona con la que yo estaba", dijo Paola en entrevista con Noticias Caracol.

"Era obsesivo y violento": así recuerda Paola a su esposo policía

El uniformado perdió la vida tras dispararse a sí mismo. Foto: Semana.

Paola reveló que el agresor era su ex pareja, un policía con quien estuvo casada. Sin embargo, confesó que durante la relación era víctima de violencia de género, motivo por el cual se habían separado: "Él se volvió obsesivo y violento cuando le dije que no quería seguir con él. Yo dije no más, o sea, yo no voy a permitir ni que me peguen, ni que me maltraten, ni que me hablen de una manera incorrecta, es mejor quedarme sola y ya", dijo la mujer.

Agregó que el día de los hechos sintió la muerte de cerca, puesto que recibió tres disparos en la cara: "Ese día yo dije: ‘Ya me mató y se mató'", recordó Paola. También compartió que su ex pareja no actuó solo, pues hasta el lugar de los hechos acudió acompañado de sus familiares, quienes ingresaron a la habitación cuando escucharon los balazos: "Apenas él se dispara, entran la mamá, el papá, la hermana y la sobrina al hotel, entonces no entiendo ese pedazo. No entiendo por qué llegaron ahí todos, no entiendo cómo sucedió eso", confesó.

El policía sabía el lugar exacto donde Paola se encontraba; pide justicia

La familia del policía llegó al lugar tras oír los balazos. Foto: archivo.

La mujer también aseguró que desconoce completamente cómo fue que su ex pareja sabía la ubicación del lugar en el que se encontraba y cómo fue que los empleados del hotel lo dejaron subir hasta la habitación donde ella se hospedaba con su actual pareja. Cabe mencionar que, tras dispararles, el uniformado también se dio un tiro de gracia y perdió la vida en la escena, por lo que los únicos sobrevivientes fueron las víctimas de la agresión.

Paola y su actual pareja fueron trasladados hasta un hospital local, donde permanecen hospitalizados. La mujer exige justicia para que se esclarezcan las circunstancias en las ocurrió el crimen y se determine si hay más personas involucradas en la agresión, puesto que su ex pareja estaba acompañado de toda su familia. De igual manera, Paola espera someterse a una cirugía reconstructiva en el rostro en los próximos días.