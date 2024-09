IMÁGENES FUERTES: helicóptero militar se desploma cuando trasladaba a un peligroso reo, todos murieron

La noche del pasado domingo 8 de septiembre se estrelló un helicóptero que transportaba a policías de El Salvador. De acuerdo con medios locales, en la aeronave siniestrada se encontraban el director general de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), Mauricio Arriaza Chica, asó como siete personas más. Derivado del siniestro, todas las personas que se encontraban a bordo perdieron la vida, dejando un saldo final de ocho fallecidos.

Cabe mencionar que en el accidente también perdió la vida un importante fugitivo, quien recientemente había sido detenido en Honduras y volaba de regreso a El Salvador, donde era requerido por las autoridades. Según fuentes locales, las otras seis personas que estaban en el helicóptero eran elementos de la policía que participaban en la extradición del sospechoso.

Elementos de la policía acudieron a la frontera con Honduras, luego de que las autoridades les informaron sobre la captura de un hombre que era requerido por un presunto desfalco multimillonario. Los uniformados acudieron a la zona para realizar el traslado del sujeto ante la justicia de El Salvador, sin embargo, cuando intentaban regresar a su país de origen, la aeronave sufrió un accidente y terminó estrellándose, ocasionando la muerte inmediata de todos los pasajeros y tripulación.

Medios locales informaron que el helicóptero cayó en la localidad de Pasaquina, departamento de La Unión, a más de 238 kilómetros de la capital de El Salvador. Las autoridades continúan esclareciendo los hechos para determinar las causas que ocasionaron el siniestro. El presidente Nayib Bukele ha pedido una investigación exhaustiva y pide no desechar hipótesis que no sugieran un accidente. Hasta ahora, no hay más información al respecto.

¿Quiénes eran las personas que viajaban en el helicóptero?

El presidente de El Salvador lamentó la muerte de Arriaza Chica. Foto: captura de pantalla.

Una de las personas que se encontraban en la aeronave era Manuel Coto, un hombre que se encontraba prófugo de la justicia tras ser acusado por un desfalco de 35 millones de dólares. El sospechoso había sido arrestado el sábado en el departamento de Choluteca, en el sur de Honduras; el sujeto aparentemente viajaba junto a un supuesto traficante de personas con destino a Estados Unidos.

Por su parte, Mauricio Arriaza Chica era director general de la Policía Nacional Civil de El Salvador, cargo que ocupaba desde 2019. Antes de eso, había ocupado puestos importantes dentro del cuerpo policial en anteriores gobiernos. Al respecto, El presidente Bukele dijo que el uniformado "fue una pieza fundamental" en su guerra contra las pandillas y lamentó su muerte.