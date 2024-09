Debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump: éstos fueron los mejores momentos

Donald Trump fue cuestionado por su afirmación de que Harris se había "vuelto negra" y simplemente respondió que no le interesa cómo se percibe: “No lo sé y no me importa. No me importa lo que ella sea. No me importa. Si haces un escándalo por algo, no podría importarme menos, lo que ella quiera ser está bien para mí”.

Por su parte, Harris dijo: “Creo que es una tragedia que tengamos a alguien que quiere ser presidente y que, a lo largo de su carrera, ha intentado sistemáticamente utilizar la raza para dividir a la gente”.