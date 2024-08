¿Quiénes son La Chama y El Pana? Periodistas creados con IA para proteger identidad de periodistas en Venezuela

Ellos son La Chama y El Pana X/@ElPitazoTV

La Chama y El Pana son las novedosas creaciones de una Inteligencia Artificial, las cuales, supuestamente son utilizadas en Venezuela para difundir información entre los ciudadanos, después de las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio, en donde, Nicolás Maduro resultó reelegido para el cargo.

Estos personajes creados con inteligencia artificial aseguran que han sido creados por periodistas para evitar la persecución política que se ha generado en el país después de las elecciones, por lo tanto, están hechos con el fin de proteger la identidad de las y los periodistas que están detrás de ellos.

“Por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Fuimos creados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos si son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas. Se están preguntado ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el Gobierno considere que no piensa como él", dicen los personajes de IA.