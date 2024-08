Nicolás Maduro advierte que desatará una revolución en Venezuela

Nicolás Maduro advirtió ayer una posible revolución, de índole incluso militar, en caso de que no cese la exigencia internacional por reconocer un fraude de las elecciones en Venezuela.

"No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución, lo digo solemnemente, pero si el imperialismo norteamericano continúa, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características", sostuvo el presidente Maduro en una rueda de prensa internacional.