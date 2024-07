Nuevo video inédito muestra el cuerpo recién abatido del tirador de Trump y confirma fallas del Servicio Secreto

Un nuevo video captado el pasado sábado 13 de julio en Butler, Pensilvania, donde el candidato presidencial republicano Donald Trump fue víctima de un atentado con arma de fuego que le provocó una lesión en la oreja, fue revelado en las últimas horas y muestra a Thomas Matthew Crooks, el tirador, cuando acababa de ser abatido y confirma que el Servicio Secreto había sido alertado de su presencia.

Fue el senador Chuck Grassley, republicano, quien publicó este vídeo grabado por una cámara de un agente de seguridad en el que se ve el cuerpo sin vida de Thomas Crooks.

Revela diálogo entre agente del Servicio Secreto y la policía local

El senador dijo a través de su cuenta en X que su intención es que las imágenes sirvan para aportar "transparencia" y rendir cuentas por los fallos de seguridad que llevaron a que el joven de 20 años se parapetara en un tejado de un edificio cercano al escenario del mitin de Trump sin ser detectado y realizara varios disparos, que acabaron con la vida de un asistente e hirieron a otros dos, además de al propio candidato republicano.

En el video se ve a un agente del Servicio Secreto y a la policía local discutiendo cómo Thomas Matthew Crooks había sido identificado como una persona sospechosa antes de que comenzara a disparar.

El clip gráfico muestra un charco de sangre saliendo del cuerpo del joven de 20 años, que yace junto al rifle que utilizó durante el tiroteo.

"Así que este es el tipo", le dice el agente del Servicio Secreto a un oficial de la Unidad de Servicios de Emergencia del Condado de Beaver, confirmando que estaban al tanto de la amenaza y planteando preguntas sobre su manejo del incidente.

Confirman que ya había sido visto por el Servicio Secreto

En el video, el agente del Servicio Secreto es informado de que Crooks había sido descubierto por un francotirador, quien envió su fotografía a otros agentes de la ley.

Luego comienzan a hablar sobre su bicicleta, que fue vista cerca. Luego la cámara se desplaza para revelar el rifle que Crooks utilizó en el tiroteo y confirman que es la misma persona que en las imágenes tomadas por el francotirador, que dicen muestra a Crooks usando sus gafas distintivas.

El agente del Servicio Secreto también afirma que las personas que habían estado filmando en los momentos previos también fueron detenidas.

"Quizás estaban involucrados, quizás no. Los tipos que los vieron dijeron: Nos estaban filmando a nosotros, luego al tipo en el techo, luego nos filmaron a nosotros (...) No digo que estuvieran involucrados o no, pero no tuve ningún problema en detenerlos. Sólo quiero detener a esos tipos, averiguar qué saben, quiénes son, lo que sea. Estoy tratando de obtener información clara para transmitirla a DC".

El martes, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, anunció su renuncia a raíz de las colosales fallas de seguridad que llevaron al intento de asesinato contra Trump.