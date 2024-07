Hallan cianuro en los 6 huéspedes muertos en hotel de lujo

BANGKOK (AP) — Los resultados de la necropsia mostraron restos de cianuro en la sangre de seis huéspedes vietnamitas y estadounidenses que aparecieron muertos en un hotel de lujo en el centro de Bangkok.

Los cuerpos fueron encontrados el martes en el Grand Hyatt Erawan Hotel, un lugar emblemático situado en una intersección del centro de Bangkok con centros comerciales, edificios del gobierno y conexiones de transporte público. Detectaron restos de cianuro en las tazas y termos que encontró la policía en la habitación, dijo Trairon Piwpan, jefe de la división forense de la policía de Bangkok.

Fueron vistos con vida por última vez cuando se entregó comida en la habitación el lunes por la tarde. El personal del hotel vio a una mujer recibir la comida, e imágenes de seguridad mostraban al resto llegando uno a uno poco después. No hubo otros visitantes, no se vio a nadie salir y la puerta estaba cerrada con llave. Una camarera les encontró el martes por la tarde después de que no abandonaran la habitación como estaba previsto.

Descartan suicidio múltiple

Esto se confirmó más tarde en los resultados iniciales de las autopsias realizadas a los seis cuerpos en el hospital Chulalongkorn de la ciudad.

De acuerdo a las indagatorias, una persona habría matado a los demás, sin embargo, aún no se tiene al sospechoso.

Un escáner no había mostrado indicios de golpes en la cabeza, reforzando la hipótesis del envenenamiento, indicó Kornkiat Vongpaisarnsin, responsable de medicina forense de la facultad de medicina de la Universidad Chulalongkorn.

Los fallecidos eran dos vietnamita-estadounidenses y cuatro vietnamitas, indicó el teniente general de la policía local Thiti Sangsawang, tres hombres y tres mujeres. Tenían entre 37 y 56 años, según Noppasin Punsawat, número dos de la policía de Bangkok.

Dos de los cuerpos se encontraron en la salita y dos en la habitación, dijo el jefe de la policía local, el teniente general Thiti Sangsawang. Dos de ellos parecían haber intentado llegar a la puerta pero se derrumbaron antes de conseguirlo.

Sostuvo que era improbable que se tratara de un suicidio múltiple porque algunas de las víctimas habían hecho muchos preparativos para su viaje, como guías y conductores. Añadió que el hecho de que los cuerpos estuvieran en puntos distintos sugería que no habían consumido veneno de forma deliberada para esperar a morir juntos.

Señalaron que el caso parece personal y no afectará la seguridad de los turistas.