Las últimas palabras del bombero que murió en el atentado contra Trump

El sábado pasado, el mitin del expresidente Donald Trump en Butler, Pennsylvania, se vio sacudido por un trágico incidente cuando un francotirador abrió fuego matando al bombero voluntario Corey Comperatore, quien había asistido al evento con su familia, sacrificó su vida para proteger a sus seres queridos.

Su viuda, Helen Comperatore, compartió con el medio estadounidense The Post las desgarradoras últimas palabras de su esposo: "¡Agáchense!". Desde su hogar en Sarver, Pensilvania, Helen habló sobre la valentía de Corey y el impacto de su pérdida en la familia. "Él es mi héroe", dijo Helen.

"Él sólo dijo: '¡Agáchense!' Eso fue lo último que dijo". Corey Comperatore, de 50 años, era conocido por su dedicación como exjefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Buffalo Township y por ser un esposo y padre devoto.

El pasado sábado 13 de junio, Corey estaba disfrutando del mitin con su esposa y sus dos hijos cuando Thomas Matthew Crooks, un francotirador de 20 años, comenzó a disparar desde un tejado cercano, la rápida reacción del bombero al gritar permitió que su familia se pusiera a salvo, aunque él mismo no sobrevivió al ataque.

De acuerdo con las memorias de Helen, ellos eran novios desde la infancia y estaban a punto de celebrar su 29º aniversario de bodas. "Estábamos allí toda la familia. Él estaba emocionado, iba a ser un buen día con la familia. Fue un mal día", añadió con tristeza.

La viuda describe a Corey como un hombre sencillo que siempre ponía a su familia en primer lugar, además destacó su devoción como esposo y padre. La dedicación de Corey a su familia y comunidad se refleja en su último acto de valentía, protegiendo a sus seres queridos a costa de su propia vida.

"Era un esposo muy amoroso, yo no hacía nada aquí, no movía un dedo. Él lo hacía todo", recordó la viuda

El tiroteo ocurrido, dejó una víctima mortal, sin embargo, no fue el único atentado que ocurrió, también dejo heridas graves en dos asistentes al mitin: David Dutch, de 57 años, y James Copenhaver, de 54. Ambos están en condición crítica pero se espera que se recuperen. El expresidente Trump fue rozado en la oreja durante el tiroteo, pero no sufrió heridas graves.

A raíz de la tragedia, la comunidad ha mostrado un inmenso apoyo a la familia Comperatore. Un GoFundMe creado para apoyar a la familia, que al momento ha recaudado poco más de 990 mil doláres, una cantidad que ha dejado a Helen abrumada.

Aunque la familia no ha recibido noticias del expresidente Trump, Helen ha sido firme en su postura de no aceptar apoyo del presidente Biden, pues asegura que poco después del tiroteo, el presidente Joe Biden intentó llamar para ofrecer sus condolencias, sin embargo, ella revela que no aceptó la llamada.

"No tengo ningún rencor hacia Joe Biden, no soy una de esas personas que se involucran en política. Apoyo a Trump, es por quién votaré, pero no tengo rencor hacia Biden. Él no le hizo nada a mi esposo, un despreciable chico de 20 años lo hizo".

"No hablé con Biden. No quería hablar con él, mi esposo era un devoto republicano y no habría querido que yo hablara con él". Esta decisión refleja el profundo respeto y lealtad de Helen hacia las convicciones políticas de su difunto esposo.