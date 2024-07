VIDEO: hombre capta a motociclistas cayendo en una curva peligrosa

Con la temporada de lluvias, el asfalto se vuelve más peligroso, particularmente para motociclistas, quienes pueden sufrir severas lesiones al caer de sus vehículos. En este contexto se volvieron virales una serie de videos que muestran a distintos bikers resbalando en una peligrosa curva. Las grabaciones fueron captadas en Argentina, pero no se dio a conocer en que ciudad ocurrieron estos hechos.

En las imágenes, compartidas en redes sociales, se ve a siete motociclistas cayendo en la peligrosa curva, lo que ha dejado sorprendidas a decenas de personas en plataformas digitales. Aparentemente, los clips fueron captados por uno de los vecinos de la zona, quien aseguró que "le gusta" salir a la calle y grabar a los bikers que intentan transitar por la avenida, esto debido a que - durante las lluvias - el pavimento se vuelve resbaloso y se registran accidentes.

Sigue leyendo:

Caminaba sobre la banqueta y es baleado por motociclistas en la alcaldía Tlalpan

VIDEO: a días de su boda, motociclistas derrapan frente a Plaza Loreto; él muere y ella se lesiona

Más de siete motociclistas se han caído en la misma curva

En las grabaciones se ve a distintos motociclistas cayendo en el asfalto, pese a que la persona que graba el video trata de advertirles a los motociclistas que la zona está muy resbalosa. En el video se oye decir al hombre "despacio, despacio", pero, pese a que los bikers circulan por la curva a baja velocidad, terminan cayendo sobre el pavimento.

"Esa calle claramente tiene algo mal porque las motos pasan a menos de 10km/h y se caen. Es imposible caerse a esa velocidad si la calle esta bien"; "A mi no me engañan ha puesto algo que resbalen"; "Creo que ponen gasolina en la calle para que se resbalen"; "Probablemente hay una fuga de diesel en la carretera que hace que la carretera sea resbaladiza"; "Yo me quebré el codo por algo similar, podrían poner un cartel avisando", son algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes sociales.

Tips para conducir una motocicleta durante las lluvias

Los motociclistas caen en la misma curva. Foto: @porqueTTarg

Ante la temporada de lluvias, sitios especializados en motocicletas, recomiendan a los conductores mejorar sus técnicas de manejo, esto con el objetivo de evitar accidentes. Algunas de las principales recomendaciones son: