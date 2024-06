Caso Sandra Hemme: anulan sentencia para una mujer inocente que pasó 40 años en prisión

Una mujer, identificada como Sandra Hemme - de 63 años-, fue declarada inocente luego de pasar más de cuatro décadas en prisión por un crimen que no cometió. De acuerdo con medios locales, "Sandy" fue declarada culpable por el asesinato de Patricia Jeschke en 1980; no obstante, sus abogados lograron comprobar que no hay pruebas suficientes por lo que se espera que la mujer sea juzgada nuevamente dentro de los próximos 30 días.

Los abogados de la mujer pudieron comprobar que al momento de los hechos Sandy era paciente psiquiátrica, por lo que denunciaron que los policías trataron de incriminarla. Aunado a ello, los defensores de Sandra retomaron su primer juicio, donde ella dio declaraciones confusas y erróneas, las cuales probarían que no sabía detalles del homicidio. Por si fuera poco, la defensa de Hemme probó que ella estaba sedada cuando admitió haber cometido el homicidio y que no tenía la complexión física para matar a la víctima.

Un policía sería el culpable y habría incriminado a Sandy

Se espera un nuevo juicio para Sandy. Foto: AP.

Según la defensa de Hemme, los policías que la arrestaron explotaron su enfermedad mental para hacer que se incriminara de los hechos. "La única evidencia que vincula a la señora Hemme con el crimen fueron sus propias declaraciones inconsistentes y refutadas, declaraciones que fueron tomadas mientras ella estaba en crisis psiquiátrica y dolor físico", se lee en la orden que revocó el fallo del juez en favor de Sandy.

Aunado a la inocencia de Hemme, se reveló que la persona que podría estar involucrada con el homicidio es un ex policía, quien en ese entonces era un oficial de policía. "Este tribunal considera que las pruebas vinculan directamente a el entonces oficial de policía Michael Holman", añadió el juez a cargo del caso Ryan Horsman, quien además aseveró que las nuevas pruebas son convincentes y fueron presentadas por los abogados de Sandy.

Sandy aún no será liberada; piden justicia para ella

Sandra fue sentenciada a cadena perpetúa. Foto: Innocence Project.

Cabe mencionar que Sandra aún no ha sido liberada, se espera que en un lapso de 30 días ella tenga un nuevo juicio, en el que se determinará si es culpable o inocente por el crimen que se le acusó hace más de 40 décadas. Los abogados de la mujer han pedido apoyo de la comunidad para hacer presión y ayudar en la liberación de Hemme, añaden que "el sistema le falló en cada oportunidad".

De igual manera, los padres de Sandy revelaron una carta que ella les escribió, donde aseguraba su inocencia a finales de 1980. "Aunque soy inocente, quieren encerrar a alguien para poder decir que el caso está resuelto", habrían sido las palabras que Hemme escribió en la misiva y que ahora finalmente se hicieron públicas.