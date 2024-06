La desgarradora confesión del asesino de Michelle Dayana cuando la vio salir sola a la tienda

A casi medio año del brutal feminicidio de Michelle Dayana González, ocurrido en Cali, Colombia, se han revelado nuevos detalles sobre el crimen que conmocionó a una comunidad entera debido a la tortura que vivió a pequeña previo a su muerte. El caso ocurrió en diciembre de 2023, cuando la adolescente de 14 años de edad salió de su casa para ir a una tienda local, pero nunca regresó.

Sus familiares reportaron su desaparición ese mismo día, el 7 de diciembre de 2023. Un día más tarde, las autoridades encontraron el cuerpo desmembrado de la menor en un establecimiento ubicado a una cuadra de su vivienda. El local donde fueron hallados los restos de Michelle era un taller de pintura, donde trabajaba Harold Andréi Echeverry, quien se desempeñaba como vigilante.

Sigue leyendo:

Vinculan a proceso a Julián Alfonso N por feminicidio; atacó a Dayana la hermana de cantante Virlán García

Norma "N" fue acechada durante días, muestran video de su feminicidio

Tunden a medio de comunicación que entrevistó al feminicida

El agresor fue detenido. Foto: diegocandelom

Gracias a la difusión que se le dio al caso, las autoridades lograron arrestar a Harold Andréi Echeverry, quien aparentemente había tratado de escaparse del país. Por el feminicidio de Michelle, el hombre fue condenado a 47 años en prisión. No obstante, recientemente ha dado declaraciones para la prensa local, hecho que ha causado la indignación de decenas de personas en Colombia, ya que piden que no se le permita hablar a este hombre, puesto que la víctima ya no puede defenderse de las acusaciones.

En su entrevista con medios locales, el hombre aseguró que el crimen fue el resultado de una pelea entre él y la menor: “empezó una discusión y ya, me golpeó con un destornillador de estrella y yo me defendí (agrediéndola) con una porra de latonería. Le pegué un golpe en la cabeza y ella cayó, empezó a convulsionar”. Sin embargo, su versión discrepa con la de las autoridades oficiales, quienes le acusan por abuso sexual, acoso sexual y feminicidio.

El hombre acosaba a la víctima y a sus hermanas

La menor fue asesinada en diciembre de 2023. Foto: diegocandelom

Según la investigación, Michelle sí habría golpeado a su agresor, pero lo habría hecho en un intento por defenderse de un presunto ataque sexual. Pese a que no hubo forma de comprobar la agresión sexual, las autoridades si comprobaron que Harold constantemente acosaba a la pequeña y a sus hermanas.

"Nosotros no cruzábamos palabras con él, ni saludo, ni eso, porque él no era de aquí del barrio (...) Ahora que pasan los hechos, mi hija mayor me cuenta que él la morboseaba todos los días que iban al colegio, que ellas tenían que pasarse al otro lado de la cuadra para que él no las mirara”, confesó el padre de Michelle, quien sigue luchando para que el caso de su hija obtenga justicia y el agresor no revictimice a la joven ahora que ella está muerta.