Ordenan detención del expresidente panameño Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua

Un tribunal de Panamá ordenó este jueves la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli, que gobernó el país centroamericano de 2009 a 2014, asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá tras ser condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso conocido como "New Business".

La decisión, que fue tomada por la jueza Baloísa Marquínez, analizó "la gravedad del delito imputado, el riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado, la necesidad de garantizar la efectividad del proceso judicial y el incumplimiento de la medida cautelar de reporte", dijo en un comunicado el Órgano Judicial (OJ) de Panamá.

"Se concluye que la detención preventiva en contra del expresidente condenado es proporcional y necesaria para asegurar la comparecencia del sancionado ante la justicia y salvaguardar los intereses de la sociedad", precisó el OJ.

Martinelli es condenado a 10 años de prisión

Fue el pasado 18 de julio cuando el órgano judicial informó que el expresidente panameño Ricardo Martinelli había sido condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales durante su mandato (2009-2014).

El tribunal "lo condena a la pena de 128 meses de prisión" y el pago de una multa de 19 millones de dólares, informó el fallo aquel día.

Por su parte el exmandatario ya ha calificado de manera reiterada como "juicio político amañado" el proceso en su contra, y aseguró en julio pasado que todo se trata de una "persecución política" para evitar que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.

"Aquí hay personas que están haciendo lo indecible, violando la ley, violando la Constitución y violando el sistema judicial con el solo fin de tratar de inhabilitarme a mí políticamente", declaró Martinelli recientemente.

"No me voy a dejar amedrentar por esos cantos de sirena de un juicio amañado, me van a tener que matar", agregó.

