Fuertes oleajes cobran la vida de un hombre en California

uD835uDC0CuD835uDC1AuD835uDC27 uD835uDC03uD835uDC22uD835uDC1EuD835uDC2C uD835uDC22uD835uDC27 uD835uDC12uD835uDC1AuD835uDC27uD835uDC2DuD835uDC1A uD835uDC02uD835uDC2BuD835uDC2EuD835uDC33 uD835uDC01uD835uDC1EuD835uDC1AuD835uDC1CuD835uDC21 uD835uDC03uD835uDC1EuD835uDC1BuD835uDC2BuD835uDC22uD835uDC2C uD835uDC16uD835uDC1AuD835uDC2FuD835uDC1E

According to abc7news, a man tragically died after being trapped beneath debris from a large wave at Sunset State Beach in Santa Cruz, California. The incident occurred during a storm that brought high… pic.twitter.com/KrxDIqaapa