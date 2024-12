Una serpiente oculta en la taza de un baño muerde a una mujer en Texas

María Jaimes, una mujer originaria de Austin, Texas, Estados Unidos, fue al baño de su domicilio y encontró una a un visitante no deseado, puesto que una serpiente que se alojaba dentro de la taza, le mordió una pierna cuando hacía sus necesidades el pasado domingo 15 de diciembre.

Y es que María reveló que entró al baño alrededor de las 4:30 de la mañana, sin molestarse en encender la luz de la habitación, y dijo haber sentido la sensación de un piquete en al pierna e imaginó que su esposo había dejado algo en el asiento, por lo que no le dio importancia; sin embargo, cuando encendió la luz para ver qué era lo que le había pasado descubrió al bífido reptil enrollado debajo del baño.

Así fue como una serpiente se metió en en baño de una mujer

María confesó al medio KXAN que la serpiente pudo haberse metido en su baño a través de uno de los respiraderos que no estaban tapado con alambre e hizo un llamado a los texanos a que sean conscientes de que es posible que ocurra y que estén alerta a cualquier sonido extraño que sea inusual.

La serpiente estaba debajo del inodoro Foto: @KXAN

No obstante, el director técnico de ABC Home and Commercial Services, Alan Brown, indicó que estos incidentes no son tan frecuentes de que ocurran. Además, indicó que en 25 años que lleva en el control de plagas, nunca había tratado con capturar a una serpiente ni ha conocido a alguien más que se ocupe de esas situación.

"Es más bien una leyenda urbana, pero sucede", dijo.

Comentó que estos reptiles pueden entrar a través de los conductos de ventilación de los techos o nadan a través de drenaje o las líneas de las alcantarillas, puesto que buscan la espacios húmedos.

"En ciertos casos, entran por una grietas; buscan agua y se acurrucan en los baños", señaló.

DRV