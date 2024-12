Hannah Kobayashi rompe el silencio tras su desaparición, asegura no haberse enterado de que la estaban buscando

Hannah Kobayashi, la mujer que desapareció en Los Ángeles tras hacer escala de un vuelo de Hawái a Nueva York, aseguró que no tenía conocimiento sobre la intensa búsqueda que se desató en Estados Unidos y México durante su ausencia. La fotógrafa habló por primera vez luego de que se confirmó que fue encontrada con vida y dijo que estuvo viajando por su cuenta en diversos sitios turísticos de México.

De acuerdo con el medio de inglés NBC Los Ángeles, los familiares de Kobayashi compartieron una publicación escrita por la fotógrafa, donde ella señala que no tenía conocimiento sobre su presunta desaparición: "no estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo en los medios mientras estaba fuera, y todavía lo estoy procesando todo", externó Hannah en el mensaje difundido por una de sus tías, quien no fue identificada.

De igual manera, la mujer anunció que ahora está enfocada en su paz y en sanar las heridas que esta experiencia le ha dejado: "mi enfoque ahora está en mi curación, mi paz y mi creatividad". No obstante, agradeció a las personas que se han mostrado amables con ella, así como a sus familiares, quienes nunca dejaron de buscarla durante los días que ella estuvo viajando por México.

¿Qué dijo Hannah Kobayashi sobre su desaparición?

Hannah Kobayashi pide privacidad. Foto: @iamlegacy23

“Estoy profundamente agradecida con mi familia y con todos los que me han mostrado amabilidad y compasión durante este tiempo”, sentenció Kobayashi. Finalmente, la fotógrafa pidió privacidad para ella y para sus seres queridos, pues compartió que actualmente todos atraviesan por un momento difícil en sus vidas: "les pido respeto por mí, por mi familia y por mis seres queridos mientras atravieso este momento difícil. Gracias por su comprensión".

Sobre los motivos que la impulsaron a cambiar su destino y la llevaron a viajar a México sin avisarle a sus familiares, Hannah prefirió no dar ningún detalle. Hasta ahora, continúa siendo un misterio la causa por la que la fotógrafa cambió sus planes y emprendió un viaje completamente sola, sin comunicarse con sus familiares. Únicamente se sabe que la mujer desconocía la intensa búsqueda que se desató tras su viaje y por esa razón no contactaba a sus familiares.

¿Cómo desapareció Hannah Kobayashi?

Hannah Kobayashi viajó a México. Foto: @CoffindafferFBI.

Hannah desapareció el pasado 11 de noviembre, luego de que tomó un vuelo de Hawai a Nueva York. Aparentemente, su vuelo hizo escala en Los Ángeles el 8 de noviembre. La mujer fue vista tres veces diferentes alrededor de California hasta el 11 de noviembre, cuando sus seres queridos reportaron su desaparición. Su padre, Ryan Kobayashi viajó a Los Ángeles para ayudar en la búsqueda, pero fue encontrado muerto en un estacionamiento cerca del aeropuerto el 24 de noviembre. Las autoridades dictaminaron que la muerte fue un suicidio.

En cuanto a la desaparición de Hannah Kobayashi, la policía de Los Ángeles ha establecido que la mujer desapareció de forma voluntaria. Según las autoridades, la joven fue captada cruzando la frontera con México en la ciudad de Tijuana. Aparentemente, la mujer habría cruzado de forma voluntaria hacia Baja California. Fue el pasado 11 de diciembre cuando la abogada de la familia, Sara Azari, compartió en redes sociales que la mujer fue encontrada con vida, pero no dio más detalles sobre su ubicación.

