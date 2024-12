Niña de 12 años sale a comprar mangos para su familia y desaparece; se la roba un hombre

Autoridades colombianas confirmaron que fue localizada con vida la niña María de los Ángeles Arenas - de tan solo 12 años de edad-, quien desapareció el pasado 13 de octubre del 2024 mientras compraba mangos para su familia en la ciudad de Antioquia. De acuerdo con las primeras indagatorias, la menor permaneció secuestrada por dos meses, luego de que un hombre la encontró sola en la calle y se la llevó con él en contra de su voluntad.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón informó que la menor fue localizada gracias a trabajos conjuntos de la policía, el ejército y la Fiscalía: "gracias a un operativo de inteligencia de la policía, el ejército y la Fiscalía fue recuperada una menor que había sido raptada, el pasado mes de octubre, en ese municipio de Andes (ubicado al suroeste antioqueño). El victimario fue capturado”, dijo el mandatario estatal en sus redes sociales.

Rendón confirmó que la pequeña María de los Ángeles fue secuestrada desde el pasado mes de octubre, mientras supuestamente compraba mangos para su familia. La joven fue vista por última vez en el municipio de Andes, pero fue localizada en una vivienda localizada en la ciudad de Caquetá. Tras su rescate, la pequeña quedó bajo resguardo de las autoridades y actualmente se encuentran realizando las investigaciones para continuar con el caso y que la menor se reencuentre con su familia.

Padres de la niña acusan que aún no se han podido reunir con ella

Los padres de la menor denunciaron - ante medios locales - que hasta este 15 de diciembre no se han podido reunir con la pequeña, quien se encuentra bajo custodia de las autoridades colombianas: "lo siguiente es que ya la niña la recuperamos, pero todavía no me he reencontrado con la niña. Ni siquiera una llamada. Yo agradecería a las autoridades para que me colaboren, así sea hablando con ella”, expresó Erika Medina, madre de la niña secuestrada.

En este sentido, la madre de María de los Ángeles pidió a las autoridades que le entreguen a la menor lo más pronto posible, esto con el objetivo de que la niña pase las fiestas de diciembre con sus seres queridos: "Yo quiero hablar con mi niña y escucharle la voz y todo", detalló Erika Medina ante medios locales, quien no dio más detalles sobre el presunto secuestro de su hija.

María de los Ángeles desapareció mientras compraba mangos en el parque

De acuerdo con la información oficial del caso, la menor desapareció el 13 de octubre, después de que salió al parque local a comprar mangos para su familia. Las autoridades de Antioquia iniciaron un fuerte operativo de búsqueda para dar con el paradero de la menor, mismo que les permitió identificar a un sospechoso, quien aparentemente convenció a la menor de acompañarlo de manera voluntaria y se la llevó hasta una casa en Caquetá.

"El que se la llevó es un andariego y, según la información que hemos recabado, la niña aparentemente se fue con él por su propia voluntad", señaló el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez. No obstante destacó que el caso se considera un delito por la edad de María de los Ángeles; y puntualizó que un hombre ha sido detenido en relación con el secuestro de la pequeña. Se espera que los próximos días se de a conocer más información sobre el caso.

