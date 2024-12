¿Por qué Luigi Mangione habría matado al CEO de UnitedHealthcare? Revelan nuevos detalles tras audiencia

La figura de Luigi Mangione, el presunto asesino de Brian Thompson CEO de UnitedHealthcare sigue creciendo en Internet, donde se ha convertido en una especie de símbolo de la lucha de los estadounidenses contra un desigual sistema de salud aprovechado por aseguradoras que se enriquecen a costa de la necesidad de las personas.

Este martes, Mangione asistió a la primera audiencia por el delito que le imputan, en la que impugnó su extradición a Nueva York para enfrentar cargos y se le negó la libertad bajo fianza por segunda vez.

Al entrar a la sala, Mangione, de 26 años, giró hacia los periodistas y gritó algo parcialmente ininteligible en referencia a un “insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense” mientras los agentes lo empujaban hacia el interior.

"¡Está completamente fuera de lugar y es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense y su experiencia vivida!", habría dicho.

¿Por qué Mangione habría matado a Brian Thompson?

Mangione fue detenido mientras comía en un McDonald's de Pensilvania. Foto: AP

De acuerdo con The Associated Press, es probable que Mangione estuviera motivado por su enojo con lo que él llamó compañías de seguros de salud “parásitas” y un desdén por la avaricia corporativa. La agencia, que cita un boletín policial, detalla que Mangione escribió que Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo y que las ganancias de las grandes corporaciones siguen aumentando mientras que “nuestra expectativa de vida” no lo hace.

Mangione consideraba a Ted Kaczynski, el hombre que llevó a cabo una serie de atentados mientras criticaba la sociedad moderna y la tecnología, un “revolucionario político” por lo que se cree que encontró inspiración en él.

El New York Times y la CNN aseguran que en el manifiesto que portaba al ser detenido “parecía ver el asesinato selectivo del representante de más alto rango de la compañía como un derribo simbólico y un desafío directo a su presunta corrupción y ‘juegos de poder’, afirmando en su nota que él es el ‘primero en enfrentarlo con una honestidad tan brutal’”.

Policía teme que Mangione sea visto como un "ejemplo a seguir"

Mangione grita a los periodistas a su llegada a la Corte. Foto: AP

El documento del Departamento de Policía de Nueva York también decía que a la policía le preocupa que otros vean a Mangione como “un mártir y un ejemplo a seguir”, y que basándose en el manifiesto, Mangione “probablemente se ve a sí mismo como una especie de héroe”.

El jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, dijo el lunes, tras la detención que Mangione exhibía “cierta mala voluntad hacia las corporaciones estadounidenses” en el documento de tres páginas.

Un funcionario policial anónimo, citado por The Associated Press, agregó que el documento incluía una línea en la que Mangione afirmaba haber actuado solo.

“A los federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una investigación prolongada, les dejo en claro que no trabajé con nadie”, decía el documento, según el funcionario.

¿Quién es Luigi Mangione?

Algunos datos sobre Mangione se han conocido a través de sus redes sociales. Foto: AP

Las páginas de redes sociales de Mangione revelan que se graduó de la Universidad de Pensilvania con títulos de licenciatura y maestría en informática y ciencias de la información en 2020 y fue el mejor alumno de la Escuela Gilman.

El New York Times informó que Mangione fue el alumno destacado cuando se graduó de la escuela privada para varones en 2016 y dio un discurso en el que describió a su clase como "generadora de nuevas ideas y desafiante del mundo que la rodea".

Una página de LinkedIn que parece pertenecer a Mangione describe pasantías en el Laboratorio Johns Hopkins de Detección Computacional y Robótica y en Firaxis Games antes de comenzar a trabajar como ingeniero para TrueCar, un sitio web de compras de automóviles con sede en California, donde había trabajado durante cuatro años.

Mangione trabajó como consejero en el Programa de Estudios Preuniversitarios de Stanford en 2019, según The New York Times.

