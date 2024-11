Lorena se fue a dormir con sus 3 hijos pero ellos no despertaron, fallecieron por una fuga de gas

La historia de Lorena Agüero, una mujer que hace 14 años sufrió la pérdida de sus tres hijos por intoxicación con monóxido de carbono, está causando conmoción en Argentina y otros países de habla hispana. Pese a que el caso ocurrió hace más de 10 años, recientemente la mujer dio una entrevista exclusiva a un medio argentino, donde contó los pormenores de su misteriosa historia, la cual - hasta la fecha - sigue con varias preguntas sin resolver.

De acuerdo con el testimonio de Lorena, en entrevista con Infobae Argentina, ella vivía con su pareja y sus tres hijos en una casa de Trelew, en Argentina. Fue la noche del 6 de mayo de 2010 cuando la mujer perdió a sus tres hijos menores de edad como consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono, mientras que ella permaneció 10 días en coma tras haber inhalad, por horas, el gas tóxico.

Lorena recordó que la noche del 6 de mayo de 2010 ella acostó a sus tres hijos para dormir - Lisandro, de cinco años; Lona, de tres años y nueve meses; y Lautaro, de un año y medio -, sin embargo, ellos nunca despertaron. Durante la noche se registró una fuga de gas proveniente de su estufa, esto sin que la mujer o su pareja se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Lorena asegura que cuando ella despertó, a la mañana siguiente, se sentía sumamente débil y se cayó tratando de llegar al baño, posteriormente no recuerda lo que pasó.

El esposo de Lorena también sobrevivió, pero la abandonó cuando despertó del coma

La mujer estuvo 10 días en coma. Foto: pixabay.

En entrevista con el medio argentino, Lorena narró que despertó 10 días después de los hechos. Al abrir los ojos fue su madre quien le explicó que se habían intoxicado con monóxido de carbono y que sus tres hijos habían fallecido como consecuencia de dicho suceso. En cuanto a su esposo, y padre de sus hijos, Lorena comentó que él la abandonó días después de que ella salió del coma; el día del accidente él se fue a trabajar con normalidad, ya que aparentemente el gas tóxico no hizo efecto en él, situación que resulta muy misteriosa para sus familiares.

"Sí. Él se levantó y se fue a trabajar. Y fue él quien nos encontró al volver, a las 13. Y pidió auxilio: llamó a mi mamá. Poco tiempo atrás yo había estado durante días con dolor de cabeza. Después uno empieza a darse cuenta de un montón de cosas: había sido un indicio. Me acuerdo que le decía (a mi pareja): 'cuando vayas a trabajar bajá la estufa porque me despierto súper abombada'", dijo la mujer en entrevista de prensa.

Así puedes identificar los síntomas por intoxicación por monóxido de carbono

Así son los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. Foto: freepik.

Lorena agregó que con años de terapia ha podido salir adelante y actualmente tiene una nueva familia, está casada y tiene una hija de 8 años de edad, aunque admitió que el proceso no fue sencillo, puesto que ella tenía mucho miedo de volver a perder a sus seres queridos. "Todos los días (pienso en mis hijos). No sé si algún día sanas. Aprendes a vivir con el dolor. La felicidad y la tristeza siempre van de la mano. Te alegras por algo, pero también te agarra esa tristeza de no poder compartirlo con ellos. O a veces es inevitable pensar en cuán grande estarían o qué cosas harían", lamentó.

Algunos de los síntomas por intoxicación por monóxido de carbono son: dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, dolor en el pecho y confusión.

