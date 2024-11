Mueren 14 personas por ataques israelíes en Gaza

Dos ataques israelíes mataron a al menos 14 personas, entre las que había dos menores y una mujer, la mayoría en una zona declarada humanitaria por Israel, dijeron funcionarios palestinos de salud.

Un ataque impactó una cafetería improvisada utilizada por personas desplazadas en Muwasi, el centro de la llamada zona humanitaria. Al menos 11 personas murieron, incluyendo dos niños, indicaron funcionarios del Hospital Nasser, a donde fueron llevadas las víctimas. Un video del lugar mostró a hombres sacando a heridos ensangrentados de entre las mesas y sillas dispuestas en la arena dentro de un recinto hecho con chapas metálicas onduladas.

El ataque se produjo horas después de que el ejército israelí anunció la ampliación de esa zona, donde ha indicado a los palestinos que abandonan otros lugares del sitiado enclave que busquen refugio.

Cientos de miles de palestinos desplazados viven en extensos asentamientos de tiendas de campaña extensos dentro y alrededor de Muwasi, una zona en gran parte desolada de dunas y campos agrícolas, con pocas instalaciones o servicios, a lo largo de la costa mediterránea del sur de Gaza.

Israel se enfrenta a ultimátum de Estados Unidos

Israel enfrenta esta semana el final del plazo de un ultimátum del gobierno de Estados Unidos, que le exige que permita la entrada de más ayuda en el territorio palestino o podría sufrir restricciones en la financiación militar de Washington.

Israel ha anunciado algunos pasos para mejorar la situación, pero en los últimos días, funcionarios estadounidenses señalaron que aún no se estaba haciendo lo suficiente, aunque no revelaron si se tomarán medidas contra su socio. Un grupo de ocho agencias internacionales de ayuda dijo en un informe emitido el martes que las autoridades israelíes no han cumplido con las demandas de la Casa Blanca.

Más de 43 mil personas han muerto desde el inicio de las hostilidades. Foto: AFP

Otro incidente alcanzó una casa en el campo de refugiados urbano de Nuseirat, en el centro de la Franja, y cobró la vida de tres personas, entre las que había una mujer, dijo el Hospital al-Awda, que recibió a las víctimas. Esta operación dejó además 11 heridos, indicó. El ejército israelí no realizó comentarios de inmediato acerca de ninguno de los ataques.

Israel había pedido a los refugiados que se concentraran en esta zona. Foto: AFP

La campaña de 13 meses de Israel en Gaza ha matado a más de 43 mil palestinos, según funcionarios locales de salud, que afirman que más de la mitad eran mujeres y niños. Israel sostiene que su objetivo son los milicianos de Hamás y culpa al grupo de las muertes de civiles, diciendo que opera en áreas residenciales e infraestructura y entre los desplazados.

La guerra en Gaza comenzó cuando insurgentes liderados por Hamás asaltaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 250 como rehenes. Alrededor de un centenar siguen en el enclave palestino y se cree que aproximadamente un tercio están muertos.

Con información de AP

