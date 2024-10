Revelan causa de muerte de la niña de 3 años que falleció tras comer dulces en Halloween

Una niña, de tan solo 3 años de edad, perdió la vida en plena "Noche de Brujas", o Halloween, luego de que su madre le regaló unos caramelos para la escuela. En caso ha causado conmoción entre los habitantes de Colombia, ya que la trágica muerte se dio en una escuela ubicada en el municipio de Santo Tomás, Atlántico.

Según la versión de las autoridades, la mujer llevó a su hija a la guardería y, antes de dejarla entrar, le regaló unos caramelos. En ese momento, la pequeña sacó los dulces de su empaque y se los llevó a la boca. Sin embargo, la pequeña comenzó a ponerse morada y no podía respirar; pese a que los testigos trataron de ayudarla no pudieron hacer nada para salvarla y desafortunadamente perdió la vida en cuestión de segundos.

¿De qué murió la menor que comía dulces?

Primeros reportes indican que la menor falleció como consecuencia de una asfixia, ya que aparentemente uno de los caramelos se atoró en su garganta y le cortó la respiración. Hasta la zona arribaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes constataron la muerte de la niña y trasladaron el cuerpo ante las instancias correspondientes para que se realice una autopsia de ley y así determinar las causas oficiales de su muerte.

De forma preliminar, trascendió en medios locales que la pequeña habría muerto por una asfixia mecánica. No obstante, se espera que, conforme las investigaciones avancen, se den a conocer las causas exactas que ocasionaron el fallecimiento de la menor de edad. El caso ha conmocionado a los habitantes de Colombia, ya que ha puesto sobre la mesa un fuerte debate en torno a los caramelos que consumen los niños y lo peligrosos que pueden llegar a ser.

¿Cómo ayudar a una persona que se está asfixiando?

Medios especializados en medicina aseguran que cuando una persona come puede sufrir una asfixia, esto por múltiples factores como: comer demasiado rápido, no masticar bien los alimentos, o comer con prótesis dentales que no están bien ajustadas. En cualquier caso, lo más recomendable es aplicar la maniobra de Heimlich y así salvar a la persona.

De acuerdo con información de Mayo Clinic estos son los pasos a seguir en la maniobra de Heimlich, en caso de notar que una persona se está asfixiando con los alimentos:

Párese detrás de la persona y rodéela con los brazos por la cintura. Para un niño, es posible que deba hincarse. Forme un puño con una mano. Coloque el puño por el lado del pulgar justo encima del ombligo de la persona, bien por debajo del esternón. Agarre el puño firmemente con la otra mano. Realice una compresión rápida hacia arriba y hacia adentro con el puño. Verifique si el objeto ha salido. Continúe con dichas compresiones hasta que el objeto salga o la persona pierda el conocimiento.

