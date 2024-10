Escándalo por el niño Loan: policía que dijo haberlo encontrado recibe amenazas de muerte

El caso de la desaparición del niño Loan Danilo Peña presentó una nueva situación luego de que el suboficial de policía, Mariano Duarte quien indicó en su momento que había encontrado al niño de cinco años de edad, afirmó que recibió amenazas de muerte.

Las autoridades que indagan el caso de desaparición de Loan revisaron los teléfonos celulares tanto del suboficial Mariano Hernán Duarte así como de otros policías de 9 de Julio (localidad donde el menor fue visto por última vez), en el presuntamente habían hallado comunicación comprometedora donde participó el comisario Walter Maciel y Camila Núñez, la prima del niño.

El caso de Loan Peña sigue en polémica con la declaración del policía Mariano Duarte. Foto: Archivo

Mariano Duarte había asegurado que encontraron al niño Loan Peña: ??"Loan ha aparecido. Está bien, pero asustado", indicó de acuerdo con medios locales; no obstante, el aviso generó más dudas. En ese sentido fue señalado de haber inventado la versión del hallazgo del niño a propósito para desviar la investigación.

El aviso del oficial Duarte fue a través de radio lo cual hizo casi de inmediato de comenzar con la búsqueda del menor de cinco años, hecho que fue confirmado por el propio comisario Maciel, quien lo afirmó durante su comparecencia ante la Justicia.

El suboficial Duarte es señalado de haber mentido al afirmar haber hallado a Loan. Foto: Archivo

Según las declaraciones del otrora comisario Walter Maciel, su compañero quien acudió a la zona donde Loan Danilo fue visto por última vez cuando fue a recoger naranjas, aseguró:

“El sargento Duarte Mariano, alias ‘Loro’, me llamó por teléfono y me dijo que habían encontrado a Loan. Me informó que estaban yendo a la casa de la abuela”: Walter Maciel.