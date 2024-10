Surgen Las guerreras de Loan: ¿quiénes son y por qué están en contra de los papás del niño?

Del caso de la desaparición del niño Loan Danilo Peña surgió un grupo denominado “Las guerreras de Loan”, que busca dar con el paradero del menor de cinco años de edad que fue visto por última vez en el Paraje Algarrobar de la localidad de 9 de Julio dentro del departamento de San Roque, en la provincia de Corrientes, Argentina.

Las integrantes del nuevo grupo social se presentaron a través del medio local Crónica TV: “Las Guerreras de Loan es un grupo de madres que van a la fiscalía de Goya todos los días a reclamar justicia. Ellas van, y la familia no. No lo pueden entender”, indicaron las mujeres.

Loan Danilo Peña lleva 130 días desaparecido. Foto: Archivo

¿Por qué Las guerreras de Loan están en contra de los papás del niño?

Una de las activistas que busca justicia para el niño Loan señalaron la actitud que tiene el padre de Loan, José Peña, quien las hizo esperar varias horas antes de hablar con ellas en su casa. “Una vez fuimos a las 6.30 a la puerta de la casa de los Peña. Una de las Guerreras de Loan llegó 7.30. Esperamos, y nada. Recién después de las 10 de la mañana se levantó José, el papá. Se disculpó, quería tomar mate antes”.

Las Guerreras de Loan no pudieron creer el comportamiento del padre de Loan: “Me desespero como papá. Si viene un periodista, saldría corriendo. A las 11 de la mañana el padre me dio la tarjeta del abogado Méndez, a ver si los autorizaba a dar notas”, indicaron.

Loan desapareció desde el pasado 13 de junio. Foto: Archivo

No es la primera vez que señalan a los papás de Loan

Otras personas con relación en el caso aseguraron que los papás de Loan, María Noguera y José Peña han actuado de extraña manera, al grado de señalarlos como parte de los responsables de la desaparición de su vástago, uno de ellos fue su exabogado Fernando Burlando, al igual que su colega Marcelo Hanson, quien defiende a los nuevos detenidos Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez.

Al respecto, Hanson dijo no entender la razón del por qué si hay personas que estuvieron en el almuerzo, la defensa todavía no ha tenido la oportunidad de interrogarlas. "Algo quieren decir y no dicen”, señaló Marcelo refiriéndose a Camila Nuñez, prima de Loan, y una de las sospechosas el caso que este lunes cumple 130 días.

