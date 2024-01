VIDEO: Mujer corretea a ladrones que le quitaron su bolso en Colombia

A través de redes sociales dieron a conocer como un señora habría sido increpada por un par de ladrones que iban a bordo de sus bicicletas, estos sujetos sustrajeron de manera indebido el bolso y el celular de la víctima, en el clip se puede ver como un sujeto le prohíbe el paso a la señora, para posteriormente pedirle sus pertenencias y después emita la huida con los objetos robados, lo relatado fue en Bogotá, Colombia.

Ambos ladrones huyeron, pero la víctima no se dio por vencida porque enfrentó a los ladrones, a los cuales siguió para propinarle unos golpes con un correa, situación que no fue suficiente, debido a que los hampones no se detuvieron y siguieron su huída con los objetos robados la víctima.

¿Qué sucedió en el barrio Patio Bonito en donde una mujer correteo a unos ladrones?

Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que dos personas iban en unas bicicletas, cuando de pronto detuvieron su marcha para amedrentar a una persona, y despojarle su bolso y celular, posteriormente se puede apreciar en el video como la victíma trata de detenerlos emitiendo algunos golpes con una correa, pero dicha situación no tuvo efecto ya que los hampones huyeron.

Debido a la reacción de la víctima de correr tras ellos y a su vez gritar las autoridades se percataron del hurto, y comenzaron a ejecutar las acciones correspondientes para poder dar con los responsables de este hecho, situación que logró la captura de uno de los ladrones, al cual le decomisaron una arma punzo cortante, misma con la cual había amenazado a la señora para robarle sus pertenencias.

La v´citima trató de detener al asaltante. FOTO / X

El ladrón que agarraron fue remitido por las autoridades

Ante el suceso de haber podido agarrar a uno de los ladrones que robó a una señora en el Barrio Patio Bonito, en la capital de Colombia, Bogotá, el malhechor fue judicializado por las autoridades correspondientes por el delito de hurto calificado, este delincuente ya contaba con antecedentes penales por la infracción del uso de armas blancas, finalmente los artículos que le sustrajeron a la víctima fueron recuperados, así lo confirmó el comandante de la estación policiaca, Leonardo Bernal.