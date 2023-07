VIDEO: el heroico rescate de un policía a una mujer que estaba dentro de un auto en llamas

Generalmente se habla de las malas acciones de los policías en Estados Unidos, debido a los casos de abuso policial que se han registrado y que también han sido captados por cámaras de vigilancia. Sin embargo, el buen actuar de algunos uniformados no ha pasado desapercibido, como el reciente acto heroico por uno de los elementos de la policía de Georgia, quien valientemente auxilió a una mujer que se encontraba en medio de un incendio.

Así rescató un policía a una mujer de un incendio en medio de un fuerte incendio

Los hechos ocurrieron en Georgia, Estados Unidos y fueron dados a conocer por la oficial del Sheriff del condado de Candler con la publicación de una cámara corporal de un oficial. Fue el sábado pasado cuando ocurrió el heroico rescate, el sargento Ashleigh Taylor estaba respondiendo a los reportes de un accidente automovilístico en la autopista 46 en dicha demarcación cuando vio el automóvil en llamas en el bosque.

De acuerdo con medios locales, transeúntes se acercaron para apoyar en el rescate y en el audiovisual se puede ver cómo el uniformado se acercó corriendo al vehículo sin importar los riesgos que esto podría representar y entre la maleza buscó de dónde provenía el humo.

El rescate ocurrió el pasado sábado. | FOTO: Twitter Twitter @shanermurph

Al llegar, procedió a romper el cristal al mismo tiempo que le gritaba a la pasajera que bajara del auto, luego le pide en repetidas ocasiones que se quite el cinturón de seguridad mientras las llamas comienzan a aumentar. Una vez que se retiró el cinturón y logró abrir la puerta, le pide a la conductora que le dé la mano para ayudarla a salir del vehículo.

Finalmente, la mujer logró salir del auto y aunque emitió algunos que parecían ser de dolor, luego el oficial Taylor le preguntó que si había alguien más en el auto, pero la mujer seguía en estado de shock y no respondió con claridad, sólo señaló en sentido contrario del vehículo, por lo que da un breve recorrido para ver si encuentra a alguien más cerca.

El uniformado rompió los vidrios. | FOTO: Twitter @shanermurph

Al no encontrar a nadie más, le pregunta si la otra persona se encuentra en la parte de atrás, pero prefiere regresar al auto para buscar al posible pasajero por sí mismo. El uniformado rompió más vidrios en un intento de asegurarse de que no hubiera nadie más en el vehículo lleno de humo y llamas, pero finalmente, no encontró a más personas al interior.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer?

Hasta el momento se desconoce lo que provocó el accidente y no se han revelado más detalles sobre el estado de salud de la conductora, no obstante, el alguacil del condado de Candler, John Miles, reconoció la heroica labor de Taylor a través de redes sociales por un "trabajo bien hecho" y también agradeció a los automovilistas que pasaban que informaron del accidente y se detuvieron para ayudar.

Ashleigh Taylor es el policía que rescató a la mujer. | FOTO: Oficinal del Sheriff del condado de Candler

“Debido a las rápidas acciones del sargento Taylor, la conductora fue retirada de una situación peligrosa antes de que se intensificara” dijo Miles, de igual forma, el departamento de policía también elogió a Taylor por "potencialmente salvar una vida". Por otro lado, medios locales informaron que la mujer estaba teniendo una emergencia médica cuando ocurrió el accidente y se esperaba que se recuperare por completo.

