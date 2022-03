El conmovedor relato de Brenda: su novio abusó de ella por años y la manipuló parar robar y comprarle videojuegos

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, muchas mujeres aprovecharon para romper el silencio y compartir, y denunciar, de manera pública algunos casos de violencia, abusos y maltratos que habían sufrido por parte de sus exparejas, con el objetivo en que cada vez más personas no se queden calladas y denuncien este tipo de situaciones.

Uno de esos casos recientes fue el de la usuaria de Twitter @bren_mtzz quien decidió utilizar esta red social para compartir la historia que vivió al lado de su expareja, en donde prevalecieron los abusos, la violencia económica, el gaslighting, así como una serie de comportamientos misóginos y actitudes machistas que se extendieron por más de 10 años.

Mediante una serie de mensajes la usuaria, de nombre Brenda, describió paso a paso cómo se fueron dando las cosas en su relación desde que conoció a Daniel, nombre de su antigua pareja. Ambos se conocieron en el 2008, cuando tenían 15 años de edad. “Fuimos novios tres meses y al final me mandó alv”, escribió la joven.

Lo dejó luego de descubrir que tenía una novia

Brenda aseguró que su relación concluyó, por vez primera, en el momento en que se dio cuenta que Daniel tenía otra novia, una mujer a quien llegó a conocer y que se la presentó como su “mejor amiga”. Un año después, en el cual no supo nada de él, su exnovio apareció de nuevo y retomaron su relación.

Sin embargo, “cada que le preguntaba qué éramos, él decía: ‘pues amigos, los amigos también cog*n'”, narró la joven. Durante esta segunda etapa, Daniel se habría aprovechado económicamente de ella. Todo comenzó cuando un día ambos hallaron dinero en casa de Brenda y él la convenció de "robarlo" para comprar su primer (Nintendo) 3ds, contó Brenda:

“Todo se fue alv una vez que encontramos dinero en mi casa, me convenció de tomar dinero para comprar su primer 3ds, lo hicimos y a la semana me convenció de tomar MÁS para comprarle un 3ds xl y así yo quedarme el anterior”. Desde entonces, cada lanzamiento de videojuegos/consola implicaba que yo le robara dinero a mi familia, continuó, y de no ser así “me insultaba de maneras horribles”

La primera vez que la violentó físicamente fue en la calle

Brenda contó la primera vez que su pareja la violentó físicamente fue en la calle: “Una ocasión que llegué a verlo sin el dinero que habíamos acordado, se enojó muchísimo, me gritó y me estrujó en la calle dejándome sus manos marcadas en los brazos”, describió. Tras esto, vino el abuso económico y el gaslighting, pues Daniel le hizo creer a que que su familia no la quería y que sus hermanas “la veían como una inútil”.

“Me pend*jeaba tanto que en realidad me lo creí y hasta dejé la universidad”, aseguró. Fue en 2015 cuando la joven se embarazó y Daniel le pidió abortar, pero ella se negó a hacerlo. Al siguiente año la mamá de Brenda murió y “cada peso" del seguro que tenía su madre lo gastó en su expareja: “Mac, iPhone, Apple Watch, muebles, pantalla, ropa, salidas a lugares carísimos, incluso se enojó porque no nos alcanzó para comprarle un carro. Se me acabó el dinero y le robé a mi hermana porque tenía mucho miedo de que pusiera violento como años atrás”, confesó.

Finalmente, la mujer acompañó su relato con una serie de fotografías en donde mostró como evidencia de su relato todos los juegos y consolas que le compró a Daniel. Tras concluir su noviazgo el joven abandonó a Brenda junto con su hija, no sin antes robarle una de sus tarjetas de crédito, misma que utilizó a su antojo.

SIGUE LEYENDO:

Detienen a adolescente por tener ¡una lista de muertes! ¿planeaba una masacre?

En 22 años, al menos 93 alcaldes han sido asesinados en México

Chumel Torres: Biografía, edad y nivel de estudios del influencer acusado de violencia de género