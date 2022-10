Europa quiere eliminar el horario de verano en favor del ahorro energético

En Europa se ha reabierto la discusión sobre la conveniencia de cambiar la hora en el viejo continente, en un momento en el que el ahorro energético por la guerra en Ucrania se ha vuelto un tema prioritario para los 447 millones de habitantes de los 27 países que pertenecen a la Unión Europea.

El próximo domingo 30 de octubre, en la madrugada, los relojes deberán retrasarse una hora, a las 03:00 am serán las 02:00 am. El cambio de hora ha estado asociado al ahorro energético; no obstante, los expertos, al hacer un balance sobre las ventajas que conlleva mover la hora en primavera y en otoño, creen que no compensa. Al contrario, el ahorro es marginal y tiene más contras que pros.

En 2018, la Comisión Europea decidió estudiar los efectos de los cambios horarios. Un estudio encargado a médicos y psicólogos reveló el impacto negativo sobre el cuerpo. Millones de personas, especialmente niños, sufren somnolencia, mareos, irritabilidad y aumento de migrañas. En el campo, los animales ven trastocados sus hábitos y horas de sueño.

Una reciente encuesta de la Comisión reflejó que 93% de los habitantes de España se manifestaron a favor de eliminar el cambio horario. En cuanto al resultado global en Europa, 80 por ciento de los ciudadanos del bloque, quiere la abolición del cambio de hora de verano e invierno.

Históricamente en España, en 1900 se implantó el horario oficial, acorde con el meridiano de Greenwich. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el general Francisco Franco adoptó el horario de Berlín, la hora de Europa central, en vez de la occidental, como es la de Londres.

La Fundación Más Humano apuesta por volver al horario del Meridiano de Greenwich, que ayudaría a conciliar laboralmente con otros países del entorno y a tener un mejor rendimiento.

Sin embargo, las marcadas diferencias climáticas e intereses específicos han obstaculizado un consenso en la Unión Europea para abrazar un horario común.

En 2021, Europa querría haber eliminado los cambios horarios. Ahora, la Comisión Europea ha dado de plazo tope al 2026.

México se encamina a eliminar el horario de verano a finales de este mes.



FOTO AP

POR PATRICIA ALVARADO

MAAZ