Reino Unido confirma interés por unirse al T-MEC; buscan alianza comercial con EU

El interés de Reino Unido en unirse al tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue confirmado ayer por fuentes británicas, incluso el ministro de Medio Ambiente, George Eustice.

El planteamiento fue hecho informalmente al gobierno estadounidense durante las conversaciones que el primer ministro, Boris Johnson, sostuvo en Washington el martes pasado con el presidente Joe Biden, aunque la Oficina de la Representante Presidencial para Comercio Internacional (USTR) indicó que no había recibido petición alguna.

Se sabe que el T-MEC no tiene cláusulas de acceso. Reino Unido tiene ya acuerdos de libre comercio con Canadá y México, lo que en principio facilitaría las cosas, pero no ha logrado concretar uno con Estados Unidos y el propio Johnson dijo el martes que no esperaba avances antes de 2024.

El T-MEC, que esencialmente relevó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue concluido el año pasado y es esencialmente regional, pero encaja en la perspectiva de un país que trata de definir su papel en el sistema internacional luego de su salida de la Unión Europea (Brexit).

El gobierno de Johnson ha tratado de reemplazar al comercio que perdió desde que dejó la UE, y buscando nuevos vínculos.

En enero pasado, por ejemplo, Reino Unido solicitó membresía en el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP), un convenio de libre comercio que abarca Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. China pidió recientemente su ingreso al mismo TPP.

Algunas versiones indicaron que el acercamiento al T-MEC se debe a lo que se consideran como escasas posibilidades de un convenio comercial británico-estadounidense.

A su salida de la UE, Gran Bretaña ha buscado un acercamiento creciente con Estados Unidos, reflejado en su reciente acuerdo conjunto para suministrar submarinos nucleares a Australia.



