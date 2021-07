Plataforma que busca apoyar a Trump es hackeada desde el primer día

Jason Miller, quien fuera el principal asesor de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, lanzó el pasado domingo 4 de julio un sitio de redes sociales en el que se han registrado más de 500 mil personas. El nombre de la plataforma es "GETTR" y está conformado por una estructura similar a la de Twitter, en ella circulan publicaciones, temas de actualidad y, de acuerdo con su presentación en las tiendas de aplicaciones, es una red social sin prejuicios para personas de todo el mundo.

Sin embargo, a pesar del recibimiento que ha tenido en la población, el sitio fue hackeado el mismo día de su lanzamiento. Sin embargo, Jason Miller aclaró que el problema fue detectado y bloqueado en cuestión de minutos. Gracias a eso, los daños solo involucraron algunos cambios en el nombre de algunos usuarios. Esta información fue compartida a través de un comunicado por el mismo estratega.

La plataforma fue lanzada el domingo 4 de julio. Foto: Twitter @ElenaHoyos15

¿Problema resuelto?

De acuerdo con las capturas de pantalla compartidas en Twitter, el nombre de varios perfiles en GETTR fueron reemplazados por el mensaje “JubaBaghdad estuvo aquí, síganme en Twitter". De acuerdo con la búsqueda de ese nombre en dicha plataforma, esta persona cuenta con más de 2 mil seguidores hasta el momento y ha colocado una frase en su biografía donde afirma que trabaja en la oscuridad, pero sirve a la luz. Aunque la redacción original ocupa el pronombre plural "nosotros", no queda claro de a quiénes se refiere.

Respecto a la violación de la seguridad en dicha red, Miller aseguró que el problema había sido rectificado, por lo que no debía presentarse algún otro acontecimiento parecido. Incluso, el anterior asesor de Trump, Steve Bannon, describió el sitio como el "asesino de Twitter", pues cabe recordar que esta fue la alternativa utilizada por los simpatizantes del empresario después de que las cuentas de Trump fueran suspendidas en Twitter, Facebook y hasta YouTube.

Se ha dicho que Donald Trump no financia la aplicación. Foto: Twitter @Ramnier

¿Trump ya tiene cuenta?

A pesar de las ventajas que esto podría representar para el ex mandatario, Donald Trump no se ha unido a GETTR y, de acuerdo con Jason Miller, continúa considerando varias opciones. Además, aclaró que Trump no está financiando la plataforma, por lo que las personas pueden encontrar en ella una forma de "expresarse libremente", de acuerdo con la publicidad. El hacker al que se le adjudicó esta violación a la plataforma declaró que lo hizo solo por diversión y para demostrar que la red aún no estaba lista para lanzarse de manera oficial.