Benjamín Netanyahu califica de "justo" el ataque de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza

Como "justos y morales" calificó Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, los ataques de las Fuerzas de Defensa (FDI) en la Franja de Gaza. Asimismo, aseguró que continuará respondiendo de manera enérgica los ataques con misiles de parte del grupo Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

Netanyahu consideró que la escalada de violencia entre Israel y Palestina ocurrió cuando dicho grupo lanzó cohetes contra Jerusalén en un ataque "no provocado", de acuerdo con "The Times of Israel".

De acuerdo con as Fuerzas de Defensa de Israel, Hamas disparó cerca de 3 mil misiles contra su nación durante la semana pasada, un hecho que no sería tolerado por ninguna nación.

Israel bombardea la Franja de Gaza

Israel bombardeó, con profusión en la madrugada del lunes, la Franja de Gaza donde murieron el domingo al menos 42 palestinos, entre ellos numerosos menores, en la jornada más sangrienta desde el inicio de la espiral de violencia, mientras la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU acabó sin avances.

En un breve comunicado, la aviación israelí informó que sus "aviones de caza" estaban bombardeando "objetivos terroristas" en Gaza.

Poco antes, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres en la apertura de la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad declaró: "las matanzas prosiguieron hoy (domingo). Este ciclo insensato de derramamiento de sangre, terror y destrucción debe cesar inmediatamente".

Guterres teme que la violencia "desate una crisis de seguridad y humanitaria incontrolable" en la región. Pero esta tercera reunión virtual no condujo a ninguna propuesta.

¿Qué ha dicho Estados Unidos?

Según varios diplomáticos, Estados Unidos hace gala de una posición que muchos de sus aliados consideran incomprensible, se negó de nuevo este domingo a emitir una declaración conjunta que permita lograr rápidamente el cese de los enfrentamientos.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken multiplicó el domingo las conversaciones con sus homólogos de varios estados regionales clave, como Catar, Egipto y Arabia Saudita, para tratar de hacer cesar la violencia, según el departamento de Estado.

Con información de AFP

