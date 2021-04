¿¡Mentiroso!? Joe Biden engañó a TODOS, sí considera seguir con el MURO FRONTERIZO

El 20 de enero Joe Biden decidió frenar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México; sin embargo, casi cuatro meses después, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EU, dejó entrever que existen altas probabilidades de reanudar la construcción del muro.

De acuerdo con un artículo en The Washington Times, Alejandro Mayorkas, explicó en un informe que probablemente deberán llenar todos los huecos de la valla actual, misma que separa a Estados Unidos de México.

Supuestamente, Mayorkas les habría dicho que sí bien el presidente Joe Biden canceló la emergencia nacional que impuso Donald Trump cuando aún era expresidente, no implica necesariamente que dejarán de tomar decisiones.

Por esa razón, explicó, tendrán que la iniciativa de continuar atendiendo ciertas áreas del muro que necesitan una renovación, “proyectos particulares que necesitan ser terminados”, detalló en el informe.

¿Joe Biden pondrá orden en la crisis del muro fronterizo?

Hay que recalcar que desde que Joe Biden ordenó parar las deportaciones, miles de inmigrantes se dieron cita en la frontera y así comenzó una crisis sin precedentes.

Además, a principios de febrero el mandatario puso fin a la emergencia nacional, la "excusa" que utilizaba el Gobierno de Donald Trump para usar el dinero del Pentágono para construir el muro a lo largo de la frontera con México.

En la era de Trump, el muro tenía 720 kilómetros de construcción de un nuevo muro a lo largo de la frontera de 3.145 kilómetros. Gran parte de la construcción la realizaron en zonas específicas donde ya existían barreras.

Nunca PARARON la construcción del MURO

A pesar de la orden ejecutiva firmada este miércoles por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ordena la suspensión de la construcción del muro fronterizo con México, los trabajos de edificación continúan este jueves, denunciaron defensores del medioambiente.

"La construcción sigue, todavía no ha parado, esta mañana hemos visto camiones transportando material, están trayendo equipo pesado a esta región", dijo hoy a la agencia EFE Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro de Estudio Internacional de Río Grande en Texas.

Cortez, quien también es cofundadora de la Coalición "Not Another Foot"- No otro pie más (de muro)-, hizo un llamado para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) siga la orden de Biden y mande detener de inmediato la construcción del muro.

De acuerdo a grupos que defienden el medioambiente, horas después de que Biden juramentara como presidente de los Estados Unidos, equipos de construcción dinamitaron otro segmento de montaña dentro del Cañón de Guadalupe, en la frontera de Arizona con México.

