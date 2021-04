Día del Niño: ¿Cuándo se celebra a los más pequeños de la casa en EU?

En México, el Día del Niño está cada vez más cerca y muchos papás están pensando en qué regalarles a sus hijos en su fecha especial. Sin embargo, el escenario no es el mismo para los estadounidenses, quienes esta celebración no la realizan el 30 de abril, y de hecho no tiene un día fijo en el calendario.

En ese país norteamericano, el Día del Niño se celebra el segundo domingo de junio, casi dos meses después que en México. En este 2021, el festejo caerá el 13 de junio.

La fecha variable del Día del Niño en Estados Unidos se asemeja a la festividad del Día del Padre en México, que tampoco tiene un día fijo para ser celebrado.

FOTO: Pixabay

La conmemoración cada segundo domingo de junio del Día del Niño en Estados Unidos se remonta a 1856, cuando el reverendo de la Iglesia de Chelsea, en Massachusetts, determinó que esa fecha se dedicaría a la vida cristiana de los niños.

Posteriormente se acordó en una convención en Baltimore que todas las iglesias dedicaran un domingo al año a los infantes.

El día del niño en el mundo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció como Día Mundial del Niño el 20 de noviembre de cada año, ya que es la fecha en la que adoptó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y 30 años después la Convención de los Derechos del Niño.

Naciones Unidas pide tomar esta celebración como una fecha de inspiración para defender, promover y celebrar los derechos de los menores.

Sin embargo, los países celebran a los niños en diferentes fechas. FOTO: Pixabay

Por ejemplo en Argentina se celebra el tercer domingo de agosto, en Paraguay lo festejan el 31 de mayo. En Brasil se realiza el 12 de octubre y en Bolivia el 12 de abril.

En España, el Día del niño se celebra el segundo domingo de mayo. Mientras que en países asiáticos como China se realiza el 1 de junio.

CRS