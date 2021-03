¿Donald Trump tiene problemas de DINERO? Melania celebró los 15 años de su hijo de forma muy AUSTERA

Melania Trump volvió a su cuenta de Twitter después de que varias semanas en silencio desde que terminó su período como "Primera Dama" de Estados Unidos. La exmodelo volvió a tuitear este fin de semana para felicitar a su hijo Barron William Trump que cumplió 15 años, sin embargo -como ya es costumbre- generó muchos comentarios negativos su peculiar estilo para adornar la celebración cumpleañera.

Durante la gestión de su esposo, Donald Trump, Melania fue criticada en varias ocasiones a causa de su estilo "peculiar" al elegir los adornos para la Casa Blanca durante la temporada navideña. Tal como los señalamientos ante los adornos de festejo para su hijo, entonces la exprimera dama fue evidenciada por usar colores lúgubres, pero ahora se sumaron señalamientos de que la exfamilia presidencial tiene problemas de dinero por no hacer una "gran" festejo.

Melania Trump compartió una fotografía en su cuenta de Twitter donde se pueden versolamente dos globos con forma de números, los cuales muestran los dígitos 1 y 5. Esta elección no fue al azar, sino que representa el número de años que cumplió su hijo Barron William Trump, fruto de su matrimonio con el expresidente de Estados Unidos.

"Feliz cumpleaños BWT", fue el texto con el que Melania acompañó su fotografía.

Happy birthday BWT ?????? pic.twitter.com/8AVZEhLeMg — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) March 20, 2021

La publicación de Melania tuvo miles de "me gusta", pero también otros muchos comentarios en los que la exprimera dama fue criticada por no usar "colores alegres" ante el festejo de su propio hijo y por no hacer derroche ante la fecha importante. La exmodelo no contestó nada.

El expresidente republicano, Donald Trump, reside en Mar-a-Lago desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero. Melania y Barron le acompañan.

Barron Trump nació el 20 de marzo de 2006.

