¡Otro golpe para Kate Middleton! Se revela nuevo correo de Meghan Markle ACUSÁNDOLA

Aunque han pasado varios días desde que Meghan Markle y el príncipe Harry dieron su entrevista a Oprah Winfrey, siguen saliendo a la luz nuevos detalles sobre su relación con la familia real, y ahora el biógrafo de la exactriz habló sobre un e-mail que prueba sus acusaciones sobre Kate Middleton.

En la charla con Oprah, Markle destacó que luego de su boda comenzaron algunos rumores de una discusión entre ella y la duquesa de Cambridge, en la que supuestamente la esposa del príncipe William terminó llorando.

Sin embargo, Meghan destacó que en realidad fue ella quien lloró a causa de los comentarios de su futura concuña.

Omid Scobie, coautor de Finding Freedom, la autobiografía de Meghan, escribió un artículo para Harper’s Bazaar en el que detalla la existencia de un correo electrónico que la esposa de Harry envió a su equipo para pedir que se aclarara la situación, y se redujeran las críticas en su contra.

Kate Middleton y Meghan Markle, ¿Se odian a muerte? No se hablan desde hace mucho tiempo

Pero Scobie asegura que “como ocurrió con muchas solicitudes hechas por la pareja, [fue ignorada”, ya que “Según le dijeron, la duquesa de Cambridge no debía ser objeto de chismes”.

Omid añadió que este mail no se envió de inmediato, sino hasta un año después cuando la corona les pidió que emitieran un comunicado para desmentir los rumores de que el príncipe William los había “acosado” mientras pertenecían a la familia.

“Bueno, si ahora vamos a emitir un comunicado, entonces tal vez el palacio de Kensington podría dejar las cosas claras sobre mí”, asegura el periodista que se incluyó en dicho correo, junto a la negativa de Meghan sobre el comunicado.

"Unos días antes de la boda, estaba molesta por algo relacionado con los vestidos de las damitas de honor, me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos. Y pensé, en el contexto de todo lo demás que estaba sucediendo en esos días previos a la boda, que no tenía sentido no estar simplemente haciendo lo que sea, lo que todos los demás estaban haciendo, que era tratar de brindar apoyo, sabiendo lo que estaba pasando con mi papá y lo que no”.