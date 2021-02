¿Trump busca FAVOR de Kim Jong-un? Por esta RAZÓN ofreció un viaje al líder de Corea del Norte

El domingo se reveló que Donald Trump, cuando aún era presidente de Estados Unidos, ofreció un aventón al líder norcoreano y llevarlo en menos de dos horas a casa; todo aborde de su avión Air Force One tras la cumbre en Hanói. Aunque esto ocurrió hace algún tiempo, las redes comenzaron a preguntarse si había un trasfondo.

Y es que muchos usuarios creen que se trataría de una "artimaña" para que Trump tuviera contacto directo con Kim Jong-un; sin embargo, hay que recalcar que, según relata el documental de la BBC, este ofrecimiento fue hecho hace dos años, cuando el virus del Covid-19 no había hundido la carrera política del demócrata.

Lo que sí fue muy claro es que a principio de la administración de Trump, él y su homólogo norcoreano comenzaron una guerra de palabras y exhibiciones de su brazo armado; sin embargo, con el paso del tiempo y asesoría política hizo que Donald Trump y Kim Jong-un forjaran una amistad que se tradujo en dos encuentros.

De acuerdo con el documental de la BBC, Trump Takes on the World el ahora expresidente estadounidense "sorprendió incluso a los diplomáticos más curtidos" con la oferta a Kim de llevarle en su Air Force One después de la cumbre de 2019 en Vietnam.

La OSCURA intención detrás de la invitación

Cabe señalar que si Kim Jong-un aceptaba el viaje, hubiera entrado junto a su comitiva en el avión presidencial estadounidense e incluso, por primera vez en al historia de Corea del Norte, un avión de Estados Unidos habría penetrado con permiso el espacio aéreo norcoreano.

"El presidente sabía que Kim había realizado un largo viaje de varios días a través de China hasta Hanói y el dijo: ´Le puedo llevar a casa en dos horas si quiere-, Kim declinó".

Hay que recalcar que para el primer encuentro entre Trump y Kim Jong-un, por allá de 2018, el líder norcoreano viajó en un avión a China. Uno de los países que en la actualidad tiene fuertes rencillas con Estados Unidos, y es que Corea del Norte y China tienen un buen trato diplomático que mantiene lejos a las tropas estadounidenses en Corea del Sur y lejos de la frontera con China.

¿Kim Jong-un es FIEL a Donald Trump?

Sin embargo, ahora que Donald Trump ya no es presidente de Estados Unidos el líder de Corea del Norte declaró que Estados Unidos es el "mayor enemigo" de su país y enfatizó que la política de Washington contra Corea del Norte "nunca cambiara". Aunque hizo énfasis en que no importaba quién estaba en el poder.

A la fecha, es decir, un mes después de tomar posesión como presidente de Estados Unidos la prensa oficial norcoreana no ha pronunciado el nombre de Joe Biden.

