Locutor de ARGENTINA convoca a ultrajar mujeres, tras legalización del ABORTO

Un locutor de radio en Argentina fue exhibido en redes sociales, tras publicar un mensaje donde sugería " violar a las mujeres", justo momentos después de que el Senado despenalizara el aborto en aquel país. Notablemente, el conductor se veía a favor de la vida, sin embargo, ahora fue sumamente criticado en redes sociales.

El periodista y locutor es conocido como Eliseo Lemus y trabaja para una radiodifusora llamada Radio Calin, de la comunidad de San Juan en Argentina y su declaración se volvió viral, tras publicar en su cuenta de Facebook “Ahora salgan a violarlas a todas, si total, el Gobierno les paga un aborto, que no se quejen”, escribió.

Sin embargo, no contaba con la fuerte desaprobación que sufriría, pues recibió varios comentarios en contra de la publicación. Muy especialmente de parte de los colectivos feministas de la comunidad donde está empleado. Tales como: Ni Una Menos SJ y Mesa por el aborto legal.

Dijo que si cuenta fue hackeada

Horas más tarde pidió una disculpa argumentando que su cuenta había sido hackeada y dijo en los últimos días que ya había presentado algunos problemas con ello, por lo que terminó pidiendo perdón, por algo que "desconocía". No obstante, muchos de sus seguidores ya no le creyeron y tuvo gran cantidad de reacciones como "Me divierte" y "Me enoja".

El Senado de Argentina aprobó ayer la ley del aborto, el pasado 30 de diciembre, que llegó hasta esta instancia luego del voto a favor en la Cámara de Diputados.

La interrupción del embarazo estaba permitida sólo en caso de riesgo para la salud o la vida de la persona gestante o para casos de violación, hasta la aprobación de esta nueva norma. Por lo que a partir de ahora el aborto será legal y gratuito, luego de años de lucha de las organizaciones sociales.